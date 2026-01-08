7 ianuarie 2026 | Sute de persoane și autovehicule verificate în Alba: Acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive

Acțiune, pe raza județului Alba, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive

Miercuri, 7 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din județul Alba au organizat o acțiune, cu efective mărite, pe raza întregului județ, pentru prevenirea și combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 192 de verificări de persoane și 188 de verificări de autovehicule.

Au fost efectuate 192 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.4

Au fost reținute două permise de conducere.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii rutieri din județul Alba urmărind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor rutiere, a transmis IPJ Alba.

