7-8 februarie | Weekend de foc pentru salvatorii din Alba: au participat la peste 70 misiuni în acest final de săptămână
Weekend de foc pentru salvatorii din Alba: au participat la peste 70 misiuni în acest final de săptămână
Salvatorii din Alba au avut parte de un weekend de foc în această săptămână, participând la peste 70 de misiuni.
Printre acestea se numără: 65 de intervenții SMURD, 3 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere, 1 intervenție pirotehnică.
Potrivit ISU Alba, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a peste 70 misiuni în acest final de săptămână.
Din totalul misiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:
65 de intervenții SMURD;
3 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere;
1 intervenție pirotehnică – echipa pirotehnică a acționat pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată;
3 alte situații de urgență;
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.
Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!
Detalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU
AMENZI de peste 60.000 de lei în Alba în urma unor controale ale inspectorilor sanitar-veterinari la supermarketuri: Ce nereguli au fost constatate
FOTO | Artiști pe pârtie: Membrii Ansamblului artistic al colegiului militar din Alba Iulia au lăsat deoparte costumele și instrumentele muzicale pentru un weekend de schi la Arieșeni
ITM Alba: AMENZI de 15.500 de lei și 38 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 2-6 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
PROTESTE în Sănătate: Nemulțumiri din cauza tăierilor de personal cu 10%. ,,Sistemul sanitar din România se confruntă cu o nouă criză”
9-11 februarie 2026 | Iarna revine în forță în România: Ninsori, vânt și condiții de polei. Anunțul meteorologilor
UPDATE FOTO | Alertă în Aiud: Un bărbat a fost dat dispărut de mama sa. A plecat de acasă și nu a mai revenit / A fost găsit
Pensia minimă socială 2026 | Aproape 14.000 de pensionari din Alba trăiesc cu 1.200 de lei pe lună. Ce alte ajutoare mai primesc vârstnicii din această categorie
AMENZI de peste 60.000 de lei în Alba în urma unor controale ale inspectorilor sanitar-veterinari la supermarketuri: Ce nereguli au fost constatate
FOTO | Artiști pe pârtie: Membrii Ansamblului artistic al colegiului militar din Alba Iulia au lăsat deoparte costumele și instrumentele muzicale pentru un weekend de schi la Arieșeni
FOTO | Grădiniță nouă și modernă, construită la Vinerea, lângă Cugir: A fost semnat contractul de lucrări în valoare de peste 6,8 milioane lei
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
9 februarie: Sfântul Mucenic Nichifor, prăznuit de creștinii ortodocși
9 februarie: Ziua Mondială a Stomatologului
