7-8 februarie | Weekend de foc pentru salvatorii din Alba: au participat la peste 70 misiuni în acest final de săptămână

Weekend de foc pentru salvatorii din Alba: au participat la peste 70 misiuni în acest final de săptămână

Salvatorii din Alba au avut parte de un weekend de foc în această săptămână, participând la peste 70 de misiuni.

Printre acestea se numără: 65 de intervenții SMURD, 3 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere, 1 intervenție pirotehnică.

Potrivit ISU Alba, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a peste 70 misiuni în acest final de săptămână.

Din totalul misiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

65 de intervenții SMURD;

3 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere;

1 intervenție pirotehnică – echipa pirotehnică a acționat pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată;

3 alte situații de urgență;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!

Detalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU

