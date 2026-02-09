Curier Județean

7-8 februarie | Weekend de foc pentru salvatorii din Alba: au participat la peste 70 misiuni în acest final de săptămână

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Weekend de foc pentru salvatorii din Alba: au participat la peste  70 misiuni în acest final de săptămână

Salvatorii din Alba au avut parte de un weekend de foc în această săptămână, participând la peste 70 de misiuni. 

Printre acestea se numără: 65 de intervenții SMURD, 3 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere, 1 intervenție pirotehnică.

Potrivit ISU Alba, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a peste 70 misiuni în acest final de săptămână. 

Din totalul misiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

65 de intervenții SMURD; 

3 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere;

1 intervenție pirotehnică – echipa pirotehnică a acționat pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată;

3 alte situații de urgență;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!

Detalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

AMENZI de peste 60.000 de lei în Alba în urma unor controale ale inspectorilor sanitar-veterinari la supermarketuri: Ce nereguli au fost constatate

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

9 februarie 2026

De

AMENZI de peste 60.000 de lei în Alba în urma unor controale ale inspectorilor sanitar-veterinari la supermarketuri: Ce nereguli au fost constatate Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba au desfășurat, în perioada 2–6 februarie 2026, o amplă acțiune de control la supermarketurile de pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Artiști pe pârtie: Membrii Ansamblului artistic al colegiului militar din Alba Iulia au lăsat deoparte costumele și instrumentele muzicale pentru un weekend de schi la Arieșeni

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 43 de minute

în

9 februarie 2026

De

Artiști pe pârtie: Membrii Ansamblului artistic al colegiului militar din Alba Iulia au lăsat deoparte costumele și instrumentele muzicale pentru un weekend de schi la Arieșeni Membrii Ansamblului artistic al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au petrecut câteva zile aparte.  Elevii Ansamblului artistic au lăsat pentru moment scena de spectacole, costumele și […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 15.500 de lei și 38 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 2-6 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

9 februarie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 15.500 de lei și 38 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 2-6 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 2-6 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 15.500 lei și au acordat 38 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]

Citește mai mult