7 – 8 februarie | ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate
ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate
Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, patru controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiile Aiud și Blaj.
În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 30.000 de lei, fiind constatate mai multe nereguli ce țin de siguranța clienților și prevenirea incendiilor.
Potrivit ISU Alba, în continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, în noaptea de 07 spre 08 februarie 2026 inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au desfășurat 4 controale tematice inopinate la operatori economici din categoria unităților de comerț: restaurante, cluburi, baruri din municipiul Aiud și Blaj.
Au fost constatate 8 nereguli, fiind aplicate 8 sancțiuni contravenționale din care 3 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 30.000 lei.
Neregulile constatate și sancționate au fost:
– fumatul în spații închise (au fost aplicate doua amenzi în cuantum de 20.000 lei);
– blocarea căilor de evacuare;
– neasigurarea mentenanței mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare);
– neverificarea instalațiilor electrice.
Niciunele din clădirile/ spațiile supuse controlului nu necesitau autorizație de securitate la incendiu.
La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii ori utilizării construcțiilor respective.
Activitățile de control au fost organizate în comun cu reprezentanți ai IPJ Alba care, pe lângă controalele desfășurate conform domeniului de competență au asigurat si măsurile de ordine publică pentru desfășurarea în bune condiții a acestor activități de control.
In scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, sub deviza ”Siguranța dumneavoastră – prioritatea noastră!” activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență
Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență O intervenție pirotehnică a avut loc miercuri în municipiul Aiud, unde pompierii din Alba Iulia au fost chemați să asaneze muniție rămasă neexplodată, descoperită pe drumul către unitatea militară din zona Herja, astăzi, 8 februarie […]
VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport
Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport Mai mulți copaci, brazi, crengi și alte obstacole îngreunează accesul persoanelor care vor să facă sport pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut. Astfel, pasionații de ciclism sau […]
Fragmente de pictură murală ale Bisericii din Vința, Alba, strămutată în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aproape de finalizare: Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea
Fragmente de pictură murală ale Bisericii din Vința, Alba, strămutată în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aproape de finalizare: Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea Lucrările de conservare-restaurare a fragmentelor de pictură murală din interiorul Bisericii din Vința, strămutată în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, sunt aproape de final, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu...
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4)...
Știrea Zilei
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut Doi bărbați, în...
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Curier Județean
FOTO | Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență
Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență...
VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport
Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul...
Politică Administrație
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
Opinii Comentarii
8 februarie | Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută
8 februarie| Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută Oricât de...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...