7 – 8 februarie | ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate

ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate

Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, patru controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiile Aiud și Blaj.

În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 30.000 de lei, fiind constatate mai multe nereguli ce țin de siguranța clienților și prevenirea incendiilor.

Potrivit ISU Alba, în continuarea măsurilor dispuse pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, precum și a protecției utilizatorilor unor categorii de construcții sau amenajări, în noaptea de 07 spre 08 februarie 2026 inspectorii de prevenire din cadrul ISU Alba au desfășurat 4 controale tematice inopinate la operatori economici din categoria unităților de comerț: restaurante, cluburi, baruri din municipiul Aiud și Blaj.

Au fost constatate 8 nereguli, fiind aplicate 8 sancțiuni contravenționale din care 3 avertismente și 5 amenzi în cuantum de 30.000 lei.

Neregulile constatate și sancționate au fost:

– fumatul în spații închise (au fost aplicate doua amenzi în cuantum de 20.000 lei);

– ⁠blocarea căilor de evacuare;

– ⁠neasigurarea mentenanței mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare);

– ⁠neverificarea instalațiilor electrice.

Niciunele din clădirile/ spațiile supuse controlului nu necesitau autorizație de securitate la incendiu.

La niciunul dintre aceste obiective nu au fost constatate încălcări grave ale cerinței de securitate la incendiu nefiind astfel dispusă măsura complementară de oprire a funcționarii ori utilizării construcțiilor respective.

Activitățile de control au fost organizate în comun cu reprezentanți ai IPJ Alba care, pe lângă controalele desfășurate conform domeniului de competență au asigurat si măsurile de ordine publică pentru desfășurarea în bune condiții a acestor activități de control.

In scopul prevenirii producerii unor situații nedorite, sub deviza ”Siguranța dumneavoastră – prioritatea noastră!” activitățile de control vor continua și în perioada următoare la astfel de categorii de obiective din zona de competență a ISU Alba!

