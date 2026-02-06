6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m

Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete” Cataleya Crișan, din Aiud, are doar 10 ani jumătate și este elevă a Școlii Gimnaziale ,,Axente Sever”, iar la vârsta ei, fetița reușește să facă […]