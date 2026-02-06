6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m
ANM a emis un nou cod galben de ceață valabil vineri, 6 februarie 2026, în județul Alba, până la ora 10.00.
Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Atenționarea meteo este valabilă în tot județul Alba, în intervalul orar 5.00-10.00.
