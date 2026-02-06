Curier Județean

6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

6 februarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în tot județul Alba: Vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m

ANM a emis un nou cod galben de ceață valabil vineri, 6 februarie 2026, în județul Alba, până la ora 10.00.

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Atenționarea meteo este valabilă în tot județul Alba, în intervalul orar 5.00-10.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete”

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

5 februarie 2026

De

Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete” Cataleya Crișan, din Aiud, are doar 10 ani jumătate și este elevă a Școlii Gimnaziale ,,Axente Sever”, iar la vârsta ei, fetița reușește să facă […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: „Ucenicii lui Brâncuși” și alte ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

5 februarie 2026

De

„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: Ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei continuă, în lunile februarie și martie 2026, programul de educație culturală dedicat copiilor, reunind o serie de ateliere creative care valorifică patrimoniul istoric al palatului, meșteșugurile tradiționale și expresia artistică […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Primăria Alba Iulia, apel public la implicare: „Încurajăm cetățenii, agenții economici și asociațiile de proprietari să contribuie la păstrarea în bune condiții a trotuarelor și a zonelor adiacente imobilelor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

5 februarie 2026

De

Primăria Alba Iulia, apel public la implicare:„Încurajăm cetățenii, agenții economici și asociațiile de proprietari să contribuie la păstrarea în bune condiții a trotuarelor și a zonelor adiacente imobilelor” Primăria Alba Iulia a reluat, joi, 5 februarie 2026, apelul adresat cetățenilor și agenților economici de a pune umărul la întreținerea domeniului public. „Reamintim că menținerea curățeniei […]

Citește mai mult