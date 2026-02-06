ASTĂZI | Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări

Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări

Vineri, 6 februarie 2026, circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, este parțial închisă. Anunțul a fost făcut de un administrator al grupului ,,Meteș 24 din 24”.

Motivul pentru care circulația este închisă parițial este acela de efectuarea unor defrișări, zona Pârâul Corbului și Remetea, din cauza unor argăți, respectiv copaci căzuți.

În anunț se regăsește și informația că anumiți copaci vor fi ținuți cu cleașca, pentru a nu pica pe firele de curent electric.

,,Mâine 6 februarie 2026, Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări lângă DC 68 Ampoița-Lunca Ampoitei ( Pârâul Corbului -argăți, Remetea copaci căzuți înainte de pod ), așadar după ora 9 circulația va fi parțial închisă, deoarece anumiți copaci vor fi ținuți cu cleasca, pentru a nu pica pe firele de curent electric”, se arată în anunțul publicat pe o rețea de socializare.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI