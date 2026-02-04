5 februarie 2026 | Doi ani de la inaugurarea Palatul Principiilor Transilvaniei din Alba Iulia: Acces gratuit pentru vizitatori
În data de 5 februarie 2026, Muzeul Palatul Principiilor Transilvaniei din Alba Iulia aniversează doi ani de la inaugurare. Îna cest context, vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit expoziția permanentă, care a fost îmbogățită cu bunuri culturale și digitale, în 2025, rezultate din proiectul PRINCE, care a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei aniversează, în data de 5 februarie 2026, doi ani de la inaugurare. Cu acest prilej, vizitatorii sunt invitați să exploreze gratuit expoziția permanentă, îmbogățită în 2025 cu bunuri culturale și digitale rezultate din proiectul PRINCE, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
Expoziția oferă o experiență multisenzorială, în care publicul poate admira costume din epocă și, prin prezentări digitale interactive de tip storytelling, îi poate vedea și auzi pe unii dintre principalii actori ai perioadei de glorie a Principatului Transilvaniei.
Reperele anului 2025
Apartenență la rețele culturale
Palatul Principilor Transilvaniei a devenit membru al Rețelei Naționale a Muzeelor din România și a fost inclus în Rețeaua Muzeelor Regionale din Ungaria, consolidând astfel parteneriate culturale valoroase.
Peste 97.500 de vizitatori
Anul 2025 a adus un număr record de vizitatori. Publicul a fost atras atât de bogăția programelor culturale, cât și de consistența și relevanța expoziției permanente.
Astfel, 35.600 de vizitatori au beneficiat de acces gratuit, iar 61.918 au fost vizitatori plătitori, dintre care: 38.946 adulți, 18.878 copii, elevi și studenți, respectiv 4.094 seniori.
Cifre, premiere și evenimente
– Implementarea proiectului PRINCE – Proiect Interactiv de Costumații de Epocă, care a îmbogățit narațiunea expozițională și experiența publicului;
– Lansarea editurii „Palatul Principilor Transilvaniei”, cu volume noi, printre care „Principii Transilvaniei” (ediție în limba română);
– Realizarea a 10 expoziții temporare, cu tematici diverse – de la istorie și artă decorativă, la educație civică și memorie colectivă;
– Organizarea de conferințe științifice;
– Derularea a 17 ateliere creative și a două ediții ale taberei MilitArt, dedicate copiilor.
Activitatea Centrului Cultural Palatul Principilor în 2025
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei funcționează în cadrul Centrului Cultural Palatul Principilor Alba Iulia, instituție care a cunoscut în 2025 un moment definitoriu, atât din punct de vedere al recunoașterii culturale, cât și al consolidării programului educativ și științific.
Recunoaștere și proiecte culturale
Recunoaștere UNESCO, odată cu includerea „Frontierelor Imperiului Roman – Dacia” în lista Patrimoniului Mondial. Spațiul Muzeal Principia (situl fostului pretoriu al Castrului Apulum) a obținut statutul de obiectiv de importanță universală. Acest fapt conferă întregului sit istoric din Alba Iulia o vizibilitate culturală internațională deosebită și susține strategiile de dezvoltare ale instituției;
Deschiderea Casei Memoriale „Camil Velican”, un spațiu dedicat vieții și creației personalităților locale;
Preluarea și dotarea Gărzii Cetății cu uniforme și arme realizate pe baza cercetării istorice, în conformitate cu realitatea militară a epocii. Fiecare element – de la croială și accesorii până la armament – a fost reprodus cu acuratețe, pentru a reda cât mai fidel spiritul vremurilor;
Organizarea a nouă festivaluri și trei târguri culturale, printre care AlbaFest®, Imagine FEST și Festivalul Roman Apulum, în cadrul căruia a debutat inițiativa „Mica Legiune”, formată din copii voluntari ai orașului;
Implicare în scrierea proiectului de finanțare pentru restaurarea Corpului B al Palatului pentru continuarea dezvoltării culturale și redarea ansamblului arhitectural circuitului de vizitare, proiect selectat și finanțat de către Uniunea Europeană prin REGIO Centru.
Sub tutela centrului s-au desfășurat numeroase proiecte cu impact semnificativ în peisajul cultural al județului Alba și nu numai.
Acces gratuit de ziua muzeului
Pe 5 februarie, publicul este invitat cu acces gratuit la Palatul Principilor Transilvaniei, pentru a sărbători împreună doi ani de cultură, educație și redescoperire istorică.
«La doi ani de la inaugurare, ne bucurăm că Palatul Principilor Transilvaniei s-a consolidat ca reper cultural și turistic, atât la nivel național, cât și internațional.
Mulțumim publicului și partenerilor care au fost alături de noi într-un an definitoriu pentru instituție.
Ne propunem ca în 2026 să continuăm dezvoltarea patrimoniului expozițional și atragerea de noi surse de finanțare pentru conservarea și valorificarea acestuia» – Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor”, se menționează într-un comunicat de presă.
