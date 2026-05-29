5–6 iunie 2026 | Consultații cu medici de top din Viena, în premieră la Spitalul Dr. Holhoș

Consultații cu medici de top din Viena, în premieră la Spitalul Dr. Holhoș

Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia, în parteneriat cu clinica austriacă Atomos Währing, organizează în zilele de 5 și 6 iunie un eveniment medical de referință pentru pacienții din Transilvania și din întreaga țară. Trei chirurgi de renume din Viena vor veni în România pentru a oferi consultații de specialitate, în echipe mixte formate din medici austrieci și medici specialiști români.

Medicii invitați activează în cadrul unor centre medicale importante din Austria, inclusiv în structuri de excelență ale Clinicii ATOMOS Währing sau în spitale de prestigiu precum AKH Viena. Prezența lor la Alba Iulia reprezintă un pas important în direcția accesului local la expertiză medicală internațională, fără ca pacienții să fie nevoiți să se deplaseze în străinătate pentru o primă evaluare de specialitate.

Această inițiativă face parte din strategia rețelei medicale Dr. Holhoș de a dezvolta servicii medicale la standarde europene, prin colaborări cu specialiști de top, tehnologie modernă și abordări multidisciplinare dedicate cazurilor complexe.

În perioada 5–6 iunie, pacienții interesați de consultații în neurochirurgie, chirurgia sinusurilor și chirurgie buco-maxilo-facială se pot programa telefonic la numărul 0358 880 006.

Consultații de Chirurgie Buco-Maxilo-Facială

Prof. Univ. Dr. H.C. Emeka Nkenke este profesor și șef al Departamentului de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială al Spitalului General din Viena, AKH. În același timp, coordonează un Centru de Excelență dedicat în cadrul Clinicii ATOMOS Währing, conduce un cabinet privat și deține titlul de Doctor Honoris Causa în medicină.

Prof. Nkenke este recunoscut pentru experiența sa în intervenții complexe din sfera chirurgiei buco-maxilo-faciale, cu un accent deosebit pe tratamentul chirurgical al cancerelor prin tehnici moderne și sigure. La Spitalul Dr. Holhoș, consultațiile vor fi oferite alături de Asist. Univ. Dr. Julian Bonea, medic specialist în Chirurgie cranio-maxilo-facială.

Pacienții pot solicita consultații pentru afecțiuni precum despicăturile de buză și palat, malformațiile craniofaciale, cazurile care necesită reconstrucție funcțională și estetică, chirurgia ortognatică sau osteogeneza prin distragere. De asemenea, expertiza sa include reconstrucțiile complexe ale capului, gâtului și glandelor salivare după traumatisme severe sau intervenții invazive, precum și chirurgia oncologică, biopsiile, îndepărtarea formațiunilor tumorale și reconstrucțiile mandibulare sau orbitale prin grefe și protezări.

Prof. Nkenke este considerat un pionier în integrarea tehnologiei digitale în planificarea intervențiilor chirurgicale, utilizând simulări virtuale pentru pregătirea cazurilor complexe. De asemenea, a contribuit la dezvoltarea unor tehnici moderne de reconstrucție mandibulară cu lambouri pentru pacienții oncologici, oferind soluții avansate pacienților cu defecte faciale și maxilare extinse.

Activitatea sa academică este recunoscută internațional, inclusiv prin poziția de redactor-șef al Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.

Pentru o evaluare eficientă, pacienții care doresc o consultație cu Prof. Emeka Nkenke sunt rugați să prezinte investigații imagistice recente: un examen RMN, o tomografie computerizată CT sau cel puțin o radiografie panoramică 3D.

Consultații de Rinologie și Chirurgia Sinusurilor

Pacienții din România pot beneficia de consultații specializate pentru afecțiuni complexe sau recidivante ale nasului și sinusurilor, prin prezența la Spitalul Dr. Holhoș a medicului austriac Dr. Erich Martin Vyskocil, Privat Docent și specialist recunoscut în domeniul rinologiei.

Dr. Vyskocil va acorda consultații în echipă cu Dr. Lavinia Mera, medic specialist ORL, pentru pacienții care se confruntă cu patologii severe ale sinusurilor paranazale și ale bazei craniului.

Cu o carieră academică și clinică solidă în Austria, Dr. Vyskocil a urmat studiile medicale la Universitatea de Medicină din Viena, unde și-a finalizat formarea de specialitate și a obținut abilitarea în otorinolaringologie. În prezent, activează în sectorul medical privat și operează în cadrul Clinicii Atomos Währing.

Experiența sa chirurgicală acoperă intervenții dificile din sfera ORL, inclusiv chirurgia oncologică, chirurgia endoscopică primară și de revizie a sinusurilor, intervențiile complexe pe sinusul frontal, decompresiile orbitale, chirurgia canalului lacrimal, tratamentul chirurgical al tumorilor sinonazale și procedurile endoscopice avansate la nivelul bazei craniului.

Pe lângă activitatea clinică, Dr. Vyskocil are și o importantă contribuție didactică. Este fondatorul și coordonatorul unui curs avansat de chirurgie endoscopică a sinusurilor organizat la Viena, dedicat medicilor ORL care doresc să își perfecționeze abilitățile practice.

Pentru stabilirea unui diagnostic corect, pacienții care solicită o consultație sunt rugați să se prezinte cu CT de sinusuri. Este acceptat și un CT de model stomatologic, cu condiția ca setările de rezoluție și înălțime să permită vizualizarea completă a sinusurilor frontale.

Consultații de Neurochirurgie

Spitalul Dr. Holhoș aduce la Alba Iulia competențe neurochirurgicale de nivel internațional prin prezența medicului austriac Dr. Camillo Sherif, Privat Dozent și nume de referință în neurochirurgia europeană.

Dr. Sherif oferă consultații pentru cazuri complexe și are o carieră care îmbină practica medicală privată, activitatea universitară și cercetarea în domeniul bolilor cerebrovasculare. Această experiență îi permite să abordeze cazurile neurochirurgicale într-o manieră modernă, integrată și adaptată nevoilor fiecărui pacient.

Activitatea sa acoperă atât intervenții chirurgicale de înaltă precizie, cât și opțiuni terapeutice non-chirurgicale, importante pentru îmbunătățirea calității vieții. Printre acestea se numără consultațiile diagnostice detaliate, infiltrațiile ghidate imagistic prin CT sau radiologie, terapiile medicamentoase pentru controlul durerii și strategiile complexe de management al durerii acute. Astfel, pacienții pot beneficia de soluții personalizate chiar și în situațiile în care intervenția chirurgicală nu este indicată imediat.

Recunoașterea profesională a Dr. Camillo Sherif este susținută și de experiența sa instituțională, acesta aflându-se pentru o perioadă la conducerea Departamentului de Neurochirurgie al Spitalului Universitar St. Pölten din Austria. Domeniile sale principale de expertiză includ tratamentul tumorilor cerebrale și spinale, patologiile cerebrovasculare, inclusiv anevrismele, chirurgia bazei craniului, decompresia spinală, chirurgia herniei de disc, fuziunea spinală, kyfoplastia, vertebroplastia și chirurgia nervilor periferici, inclusiv intervențiile pentru sindromul de tunel carpian.

La Spitalul Dr. Holhoș, consultațiile vor fi acordate alături de Dr. Bogdan Suciu, medic primar neurochirurg și unul dintre specialiștii cunoscuți din regiune. Colaborarea dintre cei doi medici oferă pacienților acces la expertiză de nivel european, aproape de casă, fără costurile și dificultățile logistice ale deplasărilor în străinătate.

Pentru o evaluare medicală eficientă, pacienții sunt rugați să își pregătească dosarul medical înaintea consultației. Persoanele cu afecțiuni ale coloanei trebuie să prezinte RMN de coloană care să includă clar zona afectată. În cazurile în care există suspiciuni de tumori sau malignități cervicale, toracale ori lombare, sunt necesare RMN și CT cu substanță de contrast. Pentru afecțiunile cerebrale, investigațiile imagistice prezentate trebuie să fie recente, nu mai vechi de 30 de zile, pentru a reflecta cât mai fidel starea actuală de sănătate.

Un proiect medical cu perspectivă pe termen lung

Parteneriatul dintre Spitalul Dr. Holhoș și Clinica Atomos Währing din Viena, reprezentată prin domnul Alexandru Pop, manager al Departamentului International Business și Managementul Pacienților, marchează începutul unei inițiative medicale dedicate pacienților din Transilvania.

Proiectul urmărește aducerea periodică în România a unor medici specialiști din Viena, pentru a facilita accesul pacienților la consultații și soluții terapeutice avansate, direct la nivel local.

Unul dintre obiectivele majore ale colaborării vizează zona oncologiei, un domeniu în care nevoia de servicii medicale performante este tot mai mare. Prin această inițiativă, pacienții vor avea acces mai rapid la expertiză internațională și la protocoale medicale moderne.

Domnul Alexandru Pop va sprijini comunicarea dintre pacienți, medici și echipele implicate, inclusiv prin explicarea protocoalelor medicale și pregătirea vizitelor oficiale pe care medicii vienezi le vor efectua în perioada următoare la Alba Iulia.

Prin acest demers, Spitalul Dr. Holhoș și Clinica Atomos Währing contribuie la eliminarea barierelor logistice și oferă pacienților din România șansa de a beneficia de consultații și tratamente de ultimă generație mai aproape de casă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI