Rămâi conectat

Actualitate

41 de medicamente noi intră pe lista de compensate și gratuite. O veste bună pentru pacienții cu afecțiuni cronice

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 24 de ore

în

De

Guvernul introduce 41 de noi medicamente compensate și gratuite. Noi terapii pentru boli grave și rare devin disponibile pacienților

Guvernul României a aprobat joi o extindere importantă a listei medicamentelor compensate și gratuite, adăugând 41 de noi medicamente și extinzând indicațiile pentru medicamentele deja existente. Decizia are scopul de a îmbunătăți accesul pacienților la tratamente moderne și de a alinia terapia medicamentoasă la standardele europene.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că această măsură reprezintă „unul dintre cei mai importanți pași din ultimii ani pentru pacienții din România, prin extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite și extinderea numărului de afecțiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”.

Citește și: Medicamentele ar putea deveni mai scumpe din 2026 cu peste 10%. Raport alarmant pentru români

Noile terapii aduc beneficii pacienților cu afecțiuni oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice și multe altele, incluzând tratamente de ultimă generație pentru boli rare precum amiloidoza, angioedemul ereditar și acondroplazia.

Printre domeniile vizate se numără:

* Oncologie: cancer mamar, colorectal, de prostată, pulmonar și altele

* Neurologie: migrene, epilepsie, miastenia gravis

* Reumatologie: artrită psoriazică, spondiloartrită axială

* Dermatologie: dermatită atopică

* Pneumologie: BPOC, astm bronșic sever

* Endocrinologie: hipercolesterolemie, dislipidemie

* Oftalmologie: degenerescență maculară, edem macular diabetic

* Hematologie: trombocitopenie severă

* Pediatrie: tratamentul acondroplaziei

* Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie): amiloidoză cu transtiretină, hipertensiune esențială

* Gastroenterologie: colită ulcerativă

* Alergologie: angioedem ereditar

* Boli infecțioase: noi combinații medicamentoase pentru tratamentul HIV

Ministrul a subliniat că această măsură este rezultatul muncii echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS și a adăugat că introducerea acestor terapii noi, inovatoare, generice și biosimilare face sistemul mai accesibil și mai corect, aducând tratamentele mai aproape de pacienți.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 noiembrie 2025

De

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto crește semnificativ. Taxarea va ține cont atât de mărimea motorului, cât și de nivelul de poluare. Pentru maşinile vechi, de exemplu, impozitul se poate dubla sau chiar […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA  până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

22 noiembrie 2025

De

Cum va fi VREMEA  până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Specialiștii ANM au actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, perioada 24 noiembrie – 22 decembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în primele zile […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2025 | Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

22 noiembrie 2025

De

Bani în plus pentru aproape 4.000.000 de pensionari din România. Persoanele care se încadrează Primele creșteri ale pensiilor, indexarea prevăzută de Legea 360/2023, calculată pe baza inflației , erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2025. Executivul anunțase atunci că valoarea medie a pensiei urma să fie majorată cu aproximativ 280 de lei. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare

„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...
Actualitateacum 5 ore

Cum va fi VREMEA  până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea primii fulgi de nea. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Cum va fi VREMEA  până în 22 decembrie 2025: Temperaturi de primăvară în prima lună de iarnă. Când vor cădea...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății

Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă,...
Ştirea zileiacum 4 ore

Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de monitorizare

Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT după ce s-a îmbătat și și-a agresat soția. Va purta un dispozitiv electronic de...

Curier Județean

Curier Județeanacum 16 minute

VIDEO | ACCIDENT rutier în Ampoița, pe DN74: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat

VIDEO | ACCIDENT rutier în Gura Ampoiței: O persoană rănită după impactul dintre două mașini. Trafic îngreunat Un accident rutier...
Curier Județeanacum 2 ore

22 – 23 noiembrie 2025 | COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM

COD GALBEN de precipitații și ninsori în zona de munte a județului Alba. Anunțul făcut de meteorologii ANM Meteorologii ANM...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 34 de minute

VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”

Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy

22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani  Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
Opinii - Comentariiacum o zi

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea