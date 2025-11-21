41 de medicamente noi intră pe lista de compensate și gratuite. O veste bună pentru pacienții cu afecțiuni cronice

Guvernul introduce 41 de noi medicamente compensate și gratuite. Noi terapii pentru boli grave și rare devin disponibile pacienților

Guvernul României a aprobat joi o extindere importantă a listei medicamentelor compensate și gratuite, adăugând 41 de noi medicamente și extinzând indicațiile pentru medicamentele deja existente. Decizia are scopul de a îmbunătăți accesul pacienților la tratamente moderne și de a alinia terapia medicamentoasă la standardele europene.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că această măsură reprezintă „unul dintre cei mai importanți pași din ultimii ani pentru pacienții din România, prin extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite și extinderea numărului de afecțiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”.

Noile terapii aduc beneficii pacienților cu afecțiuni oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice și multe altele, incluzând tratamente de ultimă generație pentru boli rare precum amiloidoza, angioedemul ereditar și acondroplazia.

Printre domeniile vizate se numără:

* Oncologie: cancer mamar, colorectal, de prostată, pulmonar și altele

* Neurologie: migrene, epilepsie, miastenia gravis

* Reumatologie: artrită psoriazică, spondiloartrită axială

* Dermatologie: dermatită atopică

* Pneumologie: BPOC, astm bronșic sever

* Endocrinologie: hipercolesterolemie, dislipidemie

* Oftalmologie: degenerescență maculară, edem macular diabetic

* Hematologie: trombocitopenie severă

* Pediatrie: tratamentul acondroplaziei

* Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie): amiloidoză cu transtiretină, hipertensiune esențială

* Gastroenterologie: colită ulcerativă

* Alergologie: angioedem ereditar

* Boli infecțioase: noi combinații medicamentoase pentru tratamentul HIV

Ministrul a subliniat că această măsură este rezultatul muncii echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS și a adăugat că introducerea acestor terapii noi, inovatoare, generice și biosimilare face sistemul mai accesibil și mai corect, aducând tratamentele mai aproape de pacienți.

