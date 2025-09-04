4 septembrie 2025 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 și pe mai multe drumuri naționale din centrul țării
Atenție șoferi! Astăzi sunt anunțate restricții de circulație pe Autostrada A1 și pe mai multe drumuri naționale din centrul țării
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că joi, 4 septembrie 2025, se execută mai multe lucrări de întreținere și modernizare pe drumurile naționale și pe Autostrada A1, care impun restricții de circulație.
În județul Sibiu, șoferii trebuie să fie atenți la următoarele restricții pe Autostrada A1:
-în zona nodului rutier Sibiu-Vest se execută lucrări de refacere a marcajelor rutiere, circulația fiind restricționată pe o bandă;
-la kilometrul 249+700, pe Varianta Sibiu, are loc înlocuirea unui panou de informare, circulația fiind restricționată pe o bandă;
-pe Viaductul Aciliu se desfășoară lucrări de curățare a sistemului de evacuare a apelor pluviale, iar circulația este de asemenea restricționată pe o bandă.
Restricții sunt valabile și pe alte drumuri naționale din regiune:
-în județul Brașov, pe DN73 între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare, iar traficul este dirijat cu semafoare sau piloți de circulație; pe DN73A, între Predeal și Râșnov, se execută lucrări de decolmatare a șanțurilor, iar pe DN13, în zona Feldioara, se refac marcajele rutiere;
-în județul Mureș, pe DN13, la Sighișoara, se lucrează la înlocuirea și repararea parapetelor de siguranță;
-în județele Harghita și Covasna nu sunt lucrări care să impună restricții de circulație.
Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele afectate de lucrări, să respecte semnalizarea temporară și să manifeste răbdare în cazul în care se formează ambuteiaje.
