4 martie | 49 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 10.000 de persoane au fost rănite și sute de locuințe distruse. În București au fost 1.400 de morți

Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, una dintre cele mai tragice zile din istoria recentă a României. Seismul a distrus aproximativ 35.000 de locuințe, iar Capitala a fost zona cel mai grav afectată.

Dincolo de pagubele materiale, bilanțul uman a fost devastator: peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în noaptea tragediei, lăsând în urmă mii de familii îndoliate.

Magnitudine

Cutremurul din 1977 a avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și a început la ora 21:22, cu epicentrul în Vrancea, la o adâncime de 100 de kilometri. Mișcarea seismică a fost resimțită cel mai puternic în Oltenia și Muntenia, dar și în sudul Moldovei şi în țările vecine. Și în Bulgaria au fost 100 de victime. Cutremurul s-a resimțit în toată Europa de Sud Est, până la Sankt Petersburg. 

55 de secunde au fost suficiente pentru ca seismul să facă una cu pământul 35.000 de locuințe și să ucidă 1.570 de oameni. Bucureștiul a fost cel mai afectat oraș. 20 de clădiri sau corpuri din acestea s-au prăbușit total, iar alte 12, parțial. Totodată, Spitalul Fundeni şi Spitalul de Urgenţă au suferit avarii majore şi au fost evacuate. Tot în Capitală au fost și cele mai multe victime umane: 1.424 de oameni au murit, iar alți alți 7.500 au fost răniți, potrivit Adevărul.

Cele mai mari cutremure din istoria României

În ciuda numărului mare de victime, cutremurul din 1977 nu a fost cel mai mare din istoria României. 

Din datele cunoscute, cele mai puternice seisme au fost următoarele: 

Cutremurul din 26 octombrie 1802. Maginitudinea estimată: între 7,9 – 8,2 pe scara Richter. A fost resimțit pe o arie imensă și a durat peste 2 minute.

  • Cutremurul din 10 noiembrie 1940. Magnitudinea estimată: 7,7 pe scara Richter. A fost un cutremur de adâncime (aprox. 150 km) care a provocat prăbușirea blocului Carlton din București și numeroase victime.
  • Cutremurul din 23 ianuarie 1838. Magnitudinea estimată: 7,5 pe scara Richter. 
  • Cutremurul din 4 martie 1977. Magnitudine: 7,4 pe scara Richter.
  • Cutremurul din 26 noiembrie 1829. Magnitudinea estimată: 7,3 pe scara Richter. 
  • Cutremurul din 31 august 1986. Magnitudinea: 7,1 pe scara Richter. 

