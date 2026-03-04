4 martie | 49 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 10.000 de persoane au fost rănite și sute de locuințe distruse. În București au fost 1.400 de morți
4 martie | 49 de ani de la cutremurul din 1977. Peste 10.000 de persoane au fost rănite și sute de locuințe distruse. În București au fost 1.400 de morți
Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, una dintre cele mai tragice zile din istoria recentă a României. Seismul a distrus aproximativ 35.000 de locuințe, iar Capitala a fost zona cel mai grav afectată.
Dincolo de pagubele materiale, bilanțul uman a fost devastator: peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața în noaptea tragediei, lăsând în urmă mii de familii îndoliate.
Magnitudine
Cutremurul din 1977 a avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și a început la ora 21:22, cu epicentrul în Vrancea, la o adâncime de 100 de kilometri. Mișcarea seismică a fost resimțită cel mai puternic în Oltenia și Muntenia, dar și în sudul Moldovei şi în țările vecine. Și în Bulgaria au fost 100 de victime. Cutremurul s-a resimțit în toată Europa de Sud Est, până la Sankt Petersburg.
55 de secunde au fost suficiente pentru ca seismul să facă una cu pământul 35.000 de locuințe și să ucidă 1.570 de oameni. Bucureștiul a fost cel mai afectat oraș. 20 de clădiri sau corpuri din acestea s-au prăbușit total, iar alte 12, parțial. Totodată, Spitalul Fundeni şi Spitalul de Urgenţă au suferit avarii majore şi au fost evacuate. Tot în Capitală au fost și cele mai multe victime umane: 1.424 de oameni au murit, iar alți alți 7.500 au fost răniți, potrivit Adevărul.
Cele mai mari cutremure din istoria României
În ciuda numărului mare de victime, cutremurul din 1977 nu a fost cel mai mare din istoria României.
Din datele cunoscute, cele mai puternice seisme au fost următoarele:
Cutremurul din 26 octombrie 1802. Maginitudinea estimată: între 7,9 – 8,2 pe scara Richter. A fost resimțit pe o arie imensă și a durat peste 2 minute.
- Cutremurul din 10 noiembrie 1940. Magnitudinea estimată: 7,7 pe scara Richter. A fost un cutremur de adâncime (aprox. 150 km) care a provocat prăbușirea blocului Carlton din București și numeroase victime.
- Cutremurul din 23 ianuarie 1838. Magnitudinea estimată: 7,5 pe scara Richter.
- Cutremurul din 4 martie 1977. Magnitudine: 7,4 pe scara Richter.
- Cutremurul din 26 noiembrie 1829. Magnitudinea estimată: 7,3 pe scara Richter.
- Cutremurul din 31 august 1986. Magnitudinea: 7,1 pe scara Richter.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii
Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii Poliția Sibiu avertizează asupra unei noi metode de phishing care vizează utilizatorii WhatsApp și care poate duce la preluarea rapidă a contului. Potrivit mesajului transmis de polițiști, infractorii trimit link-uri suspecte, uneori chiar din conturile compromise […]
FOTO | Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei
Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei Un tânăr de 29 de ani, din județul Sibiu, a fost prins de polițiștii clujeni circulând cu 204 km/h pe Autostrada A3, deși avea permisul suspendat. Șoferul a fost depistat în noaptea de 1 martie, în […]
Vicepremierul Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale”
Tanczos Barna: „Guvernul pregătește bugetul. Autoritățile locale vor beneficia de sumele ce provin din impozite locale” „Guvernul pregătește bugetul pentru anul 2026, iar pentru noi cel mai important lucru este să asigurăm autorităților locale o predictibilitate bugetară, o sustenabilitate pe termen mediu și lung și o creștere treptată a fondurilor pentru investiții, pentru a le […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii
Nouă metodă de phishing prin care îți poți pierde controlul asupra contului în doar câteva secunde. Cum acționează escrocii Poliția...
FOTO | Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei
Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei Un...
Știrea Zilei
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete minore din România se aflau în același an la a treia naștere
Peste 200 de adolescente din Alba, mai tinere de 19 ani, au devenit mame în anul 2024. 652 de fete...
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de euro pentru lucrări
Parcul Arini din Sebeș intră într-un amplu proces de reabilitare, revitalizare și regenerare a spațiilor publice: Peste 5 milioane de...
Curier Județean
VIDEO | Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre”
Două lebede, surprinse pe Mureș, la Sântimbru: „Un semn că natura își găsește și ea liniștea în satele noastre” Două...
Când începe și când se poate invoca prescripția în executarea silită? Precizările Judecătoriei Alba Iulia
Când începe și când se poate invoca prescripția în executarea silită? Precizările Judecătoriei Alba Iulia Judecătorii Secției civile din cadrul...
Politică Administrație
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu 2026, la Serviciul Centrul Local Câmpeni: ,,Își vor reduce cheltuielile cu transportul și timpul de deplasare”
Peste 400 de fermieri din două localități din Apuseni pot depune cererile de plată pentru subvenții APIA , începând cu...
Opinii Comentarii
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...