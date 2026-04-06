4 – 6 aprilie 2026 | Peste 300 de șoferi testați pentru alcool și droguri în Alba: Cum afectează consumul de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive capacitățile de a conduce

Polițiștii rutieri din județul Alba au acționat în perioada 4 – 6 aprilie 2026, în vederea combaterii conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Principalele obiective ale acestei acțiuni au fost prevenirea accidentelor rutiere și a celor cu consecințe deosebit de grave și creșterea gradului de conștientizare a tuturor categoriilor de participanți la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă normele rutiere.

Au fost efectuate 306 testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost constatate 7 abateri de natură contravențională.

Consumul de alcool afectează abilitățile cognitive și motorii, șoferii aflați sub influența alcoolului având probleme de concentrare și coordonare. Cu alte cuvinte, nicio cantitate de alcool, la volan, nu este sigură, întrucât afectează percepția, timpul de reacție și coordonarea, iar viața participanților la trafic este pusă în pericol, 27% dintre accidentele rutiere fiind atribuite consumului de alcool.

Polițiștii rutieri atrag atenția asupra faptului că, în România, Codul Rutier are toleranță zero față de consumul de alcool, la volan, iar încălcarea prevederilor legale presupune sancțiuni severe.

