31 mai – 1 iunie 2026 | Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”: Zonele afectate

Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”: Zonele afectate

Pe mai multe tronsoane din Sebeș urmează să fie implementate restricții de circulație, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026, cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”.

Primăria Municipiului Sebeș informează cetățenii că, în perioada 31.05.2026-01.06.2026, cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”, circulația rutieră va fi restricționată pe anumite tronsoane, după cum urmează:

din data de 31.05.2026, de la ora 18:00, până în data de 01.06.2026, ora 19:00, pe strada Sava Henția, pe tronsonul cuprins între cele două intrări în cartierul Aleea Parc, respectiv de la colțul blocului nr. 3, până la colțul blocului nr. 9, intrarea în cartierul Aleea Parc, dinspre bisericuță.

în data de 01.06.2026, în intervalul orar 8:00-21:00, pe strada 24 lanuarie – Piața Primăriei din Sebeș, pe tronsonul cuprins între Sticlărie și Muzeul ,,loan Raica”.

în data de 01.06.2026, în intervalul orar 10:00-14:00, în cartierul Mihail Kogălniceanu (zona Dispensar), pe tronsonul cuprins între blocul nr. 140 (Hotel Eka) şi Biserica Ortodoxă.

Aceste măsuri sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru siguranța participanților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI