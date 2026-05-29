Curier Județean

31 mai – 1 iunie 2026 | Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”: Zonele afectate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”: Zonele afectate 

Pe mai multe tronsoane din Sebeș urmează să fie implementate restricții de circulație, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026, cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”.

Primăria Municipiului Sebeș informează cetățenii că, în perioada 31.05.2026-01.06.2026, cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș”, circulația rutieră va fi restricționată pe anumite tronsoane, după cum urmează:

  • din data de 31.05.2026, de la ora 18:00, până în data de 01.06.2026, ora 19:00, pe strada Sava Henția, pe tronsonul cuprins între cele două intrări în cartierul Aleea Parc, respectiv de la colțul blocului nr. 3, până la colțul blocului nr. 9, intrarea în cartierul Aleea Parc, dinspre bisericuță.
  • în data de 01.06.2026, în intervalul orar 8:00-21:00, pe strada 24 lanuarie – Piața Primăriei din Sebeș, pe tronsonul cuprins între Sticlărie și Muzeul ,,loan Raica”.
  • în data de 01.06.2026, în intervalul orar 10:00-14:00, în cartierul Mihail Kogălniceanu (zona Dispensar), pe tronsonul cuprins între blocul nr. 140 (Hotel Eka) şi Biserica Ortodoxă.

Aceste măsuri sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru siguranța participanților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

29 mai 2026

De

1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba va fi prezent luni, 1 iunie, în intervalul orar 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia, pentru a petrece câteva ore […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: O medalie de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

29 mai 2026

De

Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Două medalii de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) a avut loc în perioada 26-29 mai 2026, în municipiul Satu Mare. Evenimentul a reunit elevi specialiști în tehnologie […]

Citește mai mult

Curier Județean

31 mai-1 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație în Alba Iulia pentru desfășurarea unei competiții de ciclism

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 mai 2026

De

RESTRICȚII de circulație în Alba Iulia pentru desfășurarea unei competiții de ciclism Pentru buna desfășurare a concursului de ciclism pe șosea pentru copii „Trofeul Alba Iulia”, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026 vor fi instituite restricții temporare de circulație în mai multe zone din municipiul Alba Iulia. Iată care sunt restricțiile de trafic […]

Citește mai mult