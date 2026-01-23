31 ianuarie 2026 | Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia: Competiție de robotică cu roboți. Vor participa 20 de echipe din mai multe județe
Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia: Competiție de robotică cu roboți. Vor participa 20 de echipe din mai multe județe
Pe data de 31 ianuarie 2026, municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge – Alba Iulia, un eveniment dedicat educației STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică), creativității și spiritului de echipă, adresat copiilor și adolescenților cu vârste între 9 și 16 ani.
Evenimentul va avea loc la Mercur Events, Str. Gheorghe Șincai nr. 7, Alba Iulia, Sala Mercur Lux, în intervalul 08:00–18:30, cu acces liber pentru public începând cu ora 12:00.
Regionala este organizată de Asociația Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledgeClub, partener oficial al programului FIRST LEGO League în România, împreună cu Asociația XEO, organizație care susține activitățile educaționale și de robotică ale elevilor din cadrul Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.
Ce este FIRST LEGO League
FIRST LEGO League (FLL) este una dintre cele mai populare competiții educaționale de robotică din lume, în care echipele îmbină construcția și programarea roboților LEGO cu cercetarea și prezentarea unui proiect de inovare, dezvoltând abilități esențiale precum lucrul în echipă, gândirea critică și comunicarea.
Tema sezonului 2025–2026: UNEARTHED™
Sezonul curent, UNEARTHED™, îi provoacă pe elevi să exploreze idei și soluții inspirate din modul în care oamenii descoperă, protejează și pun în valoare trecutul — de la arheologie și patrimoniu, la tehnologiile moderne care pot ajuta comunitățile să „scoată la iveală” povești, obiecte și locuri importante.
Participare și probe
La Regionala de la Alba Iulia sunt așteptate aproximativ 20 de echipe din județele Alba, Bistrița, Cluj, Sibiu și Vâlcea (inclusiv 10 echipe din județul Alba).
Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:
Robot Game – meciuri pe teren oficial, în care roboții îndeplinesc misiuni punctate;
Jurizare – evaluare pe trei componente: Proiect de Inovare, Robot Design și Core Values (valori FIRST: cooperare, respect, fair-play);
Premiere – recunoașterea performanțelor și a progresului echipelor.
De ce contează
FIRST LEGO League îi ajută pe copii să învețe prin practică: construiesc, testează, greșesc, îmbunătățesc și învață să prezinte public ceea ce au realizat. Competiția dezvoltă nu doar competențe tehnice, ci și abilități de comunicare, creativitate și colaborare — exact acele competențe necesare „meseriilor viitorului”.
Parteneri
Evenimentul este organizat de Asociația Clubul Informaticii Economice – CyberKnowledgeCub (partener oficial FIRST LEGO League România) împreună cu Asociația XEO, în parteneriat cu Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Primăriei Municipiului Alba Iulia.
Detalii logistice
Acces public: liber începând cu ora 12:00
Parcare: disponibilă în cadrul complexului Mercur Events
Foto-video: se vor realiza fotografii/filmări în scop de promovare, conform acordurilor aplicabile, se arată într-un comunicat de presă transmis de organizatori.
