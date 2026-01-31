Curier Județean

31 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

De

COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri

Județul Alba este, vineri, 31 ianuarie 2026, cel puțin până la ora 8.00, sub incidența unui Cod Galben de ceață.

Potrivit meteorologilor, se semnalează local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.

Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

