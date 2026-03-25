30 martie 2026 | Un raft special de carte al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba ajunge la Școala Gimnazială din Blandiana

Ioana Oprean

Un raft special de carte al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba ajunge la Școala Gimnazială din Blandiana

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba implementează, începând cu anul 2021, un proiect cultural cu caracter județean denumit 2.9 Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Proiectul urmărește să organizeze și să administreze un fond de carte pus de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba la dispoziția unor entități educativ-culturale din județul Alba, în scop de informare, consultare, cercetare și petrecere a timpului liber în mod util, contribuind în acest fel la promovarea lecturii și la educarea și dezvoltarea culturală a comunității respective.

Luni, 30 martie 2026, de la ora 13:00, Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba ajunge la Școala Gimnazială din Blandiana. Inaugurarea Raftului Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba la Blandiana va avea loc în prezența domnului Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a domnului Nicolae Gherman, primarul comunei Blandiana, a domnului Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și a doamnei Bianca Maria Ursu, directoarea Școlii Gimnaziale din Blandiana.

Cu acest prilej se va semna un parteneriat pe termen lung între Primăria comunei Blandiana și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, prin care cele două instituții se vor sprijini reciproc în derularea unor programe culturale de interes pentru comunitate.

La finalul evenimentului, elevii Școlii Gimnaziale din Blandiana, principalii beneficiari ai colecției de carte, vor susține un scurt moment artistic.

foto – Școala Gimnazială Blandiana (cu rol ilustrativ)

