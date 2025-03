30 martie 2025 | „Marșul pentru Viață”, o nouă ediție, la Alba Iulia: Acțiune apolitică și neconfesională

În fiecare an, în luna martie, intitulată „Luna pentru Viață”, comunitățile de pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române organizează manifestarea de suflet cunoscută sub denumirea de Marșul pentru Viață. Evenimentul, ajuns la cea de-a XV-a ediție, se derulează sub genericul „Fiecare OM contează”, fiind o acțiune apolitică și neconfesională.

Și în acest an, numeroși tineri de toate vârstele din Alba Iulia și împrejurimi, însoțiți de preoții parohi, sunt așteptați să participe în număr mare la acest eveniment, cu scopul de a oferi o mărturie puternică privind importanța susținerii și promovării vieții.

În Cetatea Marii Uniri, manifestarea va fi organizată duminică, 30 martie 2025, de la ora 15.00. Cei care doresc să ia parte la acest eveniment sunt așteptați, în jurul orei 14.30, în proximitatea Casei de Cultură a Sindicatelor, vizavi de Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Apoi, participanții vor urma traseul: Strada Vasile Goldiș – Bulevardul Revoluției 1989 – Strada Cloșca – Strada Mihai Viteazul – esplanada dintre Catedrala Reîntregirii și Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, locul de desfășurare a activităților ulterioare. Marșul se va derula sub atenta coordonare a 50 de tineri voluntari.

Manifestarea este organizată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia, în parteneriat cu Asociația „Emanoil”, Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) – Filiala Alba Iulia, Biroul pentru Viață al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia și Radio Reîntregirea, patronat de Eparhia Alba Iuliei.

Și în acest an, evenimentul se va desfășura cu participarea și implicarea reprezentanților confesiunilor creștine din vechea Cetate a Bălgradului și din împrejurimi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI