28 iunie 2026 | Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Alba și alte județe
Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Alba și alte județe
Duminică, 28.06.2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele: Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Suceava, Botoșani, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, potrivit CNAIR.
Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.
Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă.
Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor articolului 44 alin. 2 și 3 al Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția:
- transporturilor de persoane;
- transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;
- vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră;
- transporturilor funerare;
- transporturilor poștale;
- transporturilor de echipamente de prim ajutor;
- transporturilor pentru distribuire de carburanți;
- transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată;
- transporturilor pentru tractări vehicule avariate;
- transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;
- transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;
- transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;
- transporturilor produse provenite din exploatări agricole;
- transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale;
- transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);
transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).
De asemenea, pe perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, cât și utilajele închiriate de la firmele cu care CNAIR are contracte de lucrări în derulare.
Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360 și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ .
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
27-28 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 27-28 iunie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz […]
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un pieton a fost acroșat de un autoturism în apropiere de HCC
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un pieton a fost acroșat de un autoturism în apropiere de HCC Un accident rutier a avut loc vineri seara, în jurul orei 19.40, în Alba Iulia. O persoană a fost lovită de o mașină. Potrivit IPJ Alba, este vorba de un pieton acroșat de un autoturism în apropiere de […]
VIDEO | Pregătirile pentru Sărbătoarea Rozelor 2026 de la Ciumbrud, pe ultima sută de metri. Producătorii lucrează intens la carele alegorice
Pregătirile pentru Sărbătoarea Rozelor 2026 de la Ciumbrud, pe ultima sută de metri. Producătorii lucrează intens la carele alegorice Comunitatea din Ciumbrud se pregătește să întâmpine mii de vizitatori la cea de-a XXIII-a ediție a Sărbătorii Rozelor, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate evenimente dedicate florilor din România. Cu doar câteva ore înainte de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite
Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite Pentru mulți români, anii petrecuți la facultate ridică o întrebare importantă:...
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu...
Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare
Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare Locuitorii...
Curier Județean
28 iunie 2026 | Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Alba și alte județe
Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și...
27-28 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...