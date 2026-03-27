Curier Județean

27 martie-2 aprilie 2026 | Peste 180 de elevi, la Alba Iulia, la prima etapă a Olimpiadei sportului militar liceal

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Târgul Grădinarului

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia găzduiește, în perioada 27 martie – 2 aprilie 2026, Olimpiada sportului militar liceal – etapa I.

Competiția este organizată și condusă de către Serviciul Educație Fizică Militară din cadrul Statului Major al Apărării și va alinia la start peste 180 de elevi din cele cinci colegii naționale militare din țară, alături de antrenori și instructori militari.

Pe durata competiției vor avea loc întreceri la disciplinele sportive cros, handbal, volei feminin, minifotbal și tenis de masă.

După disputarea probelor, clasamentul general pe loturi se va întocmi prin însumarea punctelor obținute la fiecare probă/joc din etapa I și etapa a II-a.

Olimpiada sportului militar liceal se va desfășura în mai multe locații, astfel:

• cros – Șanțurile Cetății Alba Carolina

• handbal și minifotbal – Sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

• volei feminin – Sala de sport a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”

• tenis de masă – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

Festivitatea de deschidere a competiției va avea loc sâmbătă, 28 martie 2026, începând cu ora 7.45, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Studenții UAB au conceput și realizat jocuri creative folosind materiale puse la dispoziție de educatoarele unei grădinițe din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

27 martie 2026

De

Studenții UAB au conceput și realizat jocuri creative folosind materiale puse la dispoziție de educatoarele unei grădinițe din Alba Iulia Universitatea 1 Decembrie 1918, în cadrul Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, în colaborare cu Grădinița cu Program Prelungit (G.P.P.) Step by Step Nr. 12 Alba Iulia și […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | A început ,,Târgul Grădinarului" 2026: Peste 65 de expozanți aduc primăvara în Cetatea Alba Carolina. Pomi fructiferi, plante și flori, unelte și accesorii pentru grădină, pe latura de Vest

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 martie 2026

De

A început ,,Târgul Grădinarului" 2026: Peste 65 de expozanți aduc primăvara în Cetatea Alba Carolina. Pomi fructiferi, plante și flori, unelte și accesorii pentru grădină, pe latura de Vest „Târgul Grădinarului" 2026 și-a deschis oficial porțile vineri, 27 martie 2026, pe latura de Vest a Cetății Alba Carolina. Cea de-a XVI-a ediție a evenimentului se […]

Citește mai mult

Curier Județean

DSVSA Alba: Recomandări privind sacrificarea mieilor și achiziția de produse alimentare în perioada premergătoare Paștelui 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 martie 2026

De

DSVSA Alba: Recomandări privind sacrificarea mieilor și achiziția de produse alimentare în perioada premergătoare Paștelui 2026 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a intensificat acțiunile de control în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, în scopul prevenirii toxiinfecțiilor alimentare și al asigurării comercializării unor produse alimentare sigure pentru consum. Acțiunile de control, precum și […]

Citește mai mult