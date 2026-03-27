27 martie-2 aprilie 2026 | Peste 180 de elevi, la Alba Iulia, la prima etapă a Olimpiadei sportului militar liceal

Peste 180 de elevi, la Alba Iulia, la prima etapă a Olimpiadei sportului militar liceal

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia găzduiește, în perioada 27 martie – 2 aprilie 2026, Olimpiada sportului militar liceal – etapa I.

Competiția este organizată și condusă de către Serviciul Educație Fizică Militară din cadrul Statului Major al Apărării și va alinia la start peste 180 de elevi din cele cinci colegii naționale militare din țară, alături de antrenori și instructori militari.

Pe durata competiției vor avea loc întreceri la disciplinele sportive cros, handbal, volei feminin, minifotbal și tenis de masă.

După disputarea probelor, clasamentul general pe loturi se va întocmi prin însumarea punctelor obținute la fiecare probă/joc din etapa I și etapa a II-a.

Olimpiada sportului militar liceal se va desfășura în mai multe locații, astfel:

• cros – Șanțurile Cetății Alba Carolina

• handbal și minifotbal – Sala de sport a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

• volei feminin – Sala de sport a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”

• tenis de masă – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”.

Festivitatea de deschidere a competiției va avea loc sâmbătă, 28 martie 2026, începând cu ora 7.45, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

