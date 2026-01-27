Curier Județean

27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

De

COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri

Județul Alba este, marți, 27 ianuarie 2026, între orele 7.35 și 10.00, sub incidența unui Cod Galben de ceață.

Potrivit meteorologilor, se semnalează local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.

Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Curier Județean

VIDEO | INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

27 ianuarie 2026

De

INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu, pe autostrada A10 km 4, sens Alba Iulia-Sebes, izbucnit la remorca unui autocamion. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10 […]

Curier Județean

FOTO | Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 14 ore

în

26 ianuarie 2026

De

Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid Comunitatea locală s-a mobilizat în mod exemplar în orașul Teiuș într-o situație delicată pentru o familie. Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid, prin eforturi conjugate.  „Iarna poate fi frumoasă, dar uneori nemiloasă. Zăpada, […]

Curier Județean

UPDATE FOTO | INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

26 ianuarie 2026

De

INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 26 ianuarie 2026, în Petrești. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Petrești, strada Dobrogeanu Gherea. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Fără victime. […]

