27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
Județul Alba este, marți, 27 ianuarie 2026, între orele 7.35 și 10.00, sub incidența unui Cod Galben de ceață.
Potrivit meteorologilor, se semnalează local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.
„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.
Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.
Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic”, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba
INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu, pe autostrada A10 km 4, sens Alba Iulia-Sebes, izbucnit la remorca unui autocamion. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10 […]
FOTO | Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid
Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid Comunitatea locală s-a mobilizat în mod exemplar în orașul Teiuș într-o situație delicată pentru o familie. Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid, prin eforturi conjugate. „Iarna poate fi frumoasă, dar uneori nemiloasă. Zăpada, […]
UPDATE FOTO | INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească
INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 26 ianuarie 2026, în Petrești. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Petrești, strada Dobrogeanu Gherea. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească. Fără victime. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape o treime dintre terenurile agricole din România sunt lucrate de străini. Ministru: „Terenul României nu pleacă nicăieri”
Aproape o treime dintre terenurile agricole din România sunt lucrate de străini Un procent semnificativ din pământul cultivabil al României,...
Facturi la gaz 2026 | Încălzirea locuinței ar putea costa cu mii de lei mai mult pe an după eliminarea plafonării, de la 1 aprilie
Facturi la gaz 2026 | Încălzirea locuinței ar putea costa cu mii de lei mai mult pe an după eliminarea...
Știrea Zilei
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul care va ușura accesul la Domeniul Schiabil Șureanu
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul Direcția Județeană de Mediu...
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
Curier Județean
27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri
COD GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba: Vizibilitate redusă și sub 50 de metri Județul Alba este, marți, 27 ianuarie...
VIDEO | INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba
INCENDIU pe autostrada A10, sens Alba Iulia-Sebes: A luat foc remorca unui autocamion. Intervin pompierii din Alba Pompierii din Alba...
Politică Administrație
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Opinii Comentarii
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase
27 ianuarie – Ziua prăjiturii cu ciocolată. Idei de rețete pentru deserturi delicioase 27 ianuarie este ziua care sărbătorește prăjitura...
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
27 ianuarie, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului Ziua de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi...