27-28 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Pregătirile pentru Sărbătoarea Rozelor 2026 de la Ciumbrud, pe ultima sută de metri. Producătorii lucrează intens la carele alegorice Comunitatea din Ciumbrud se pregătește să întâmpine mii de vizitatori la cea de-a XXIII-a ediție a Sărbătorii Rozelor, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate evenimente dedicate florilor din România. Cu doar câteva ore înainte de […]