25 octombrie 2025 | 13 ani de istorie vie la Alba Iulia: Garda Apulum marchează aniversarea printr-un spectacol special

acum 14 minute

13 ani de istorie vie la Alba Iulia: Garda Apulum marchează aniversarea printr-un spectacol special

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 13.00, în fața Porții IV a Cetății Bastionare Alba Carolina, publicul este invitat să participe la un spectacol de reconstituire istorică antică susținut de Garda Apulum.

Evenimentul marchează 13 ani de la înființarea trupei de voluntari albaiulieni care readuc la viață perioada antică a orașului Alba Iulia.

Proiectul de reconstituiri istorice antice a debutat la 26 octombrie 2012, sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, când Legiunea XIII Gemina „s-a întors acasă”, în vechiul castru Apulum. În același an s-a alăturat și trupa de gladiatori Ludus Apulensis, urmată, un an mai târziu, de războinicii daci din Apoulon.

Astăzi, Garda Apulum – devenită un veritabil brand al orașului Alba Iulia – reunește peste 80 de voluntari din municipiu și din întreaga țară. În cei 13 ani de activitate, membrii formațiunilor Legiunea XIII Gemina, Ludus Apulensis, Lupii Apoulonului și Magna Nemesis au susținut sute de reprezentații în Cetatea Bastionară Alba Carolina, în cadrul tradiționalului spectacol de vineri din sezonul aprilie–septembrie.

Totodată, reenactorii albaiulieni au promovat patrimoniul antic local în numeroase evenimente naționale și internaționale. Numai în acest an, Garda Apulum a participat la festivaluri de reconstituire istorică organizate la Ruse (Bulgaria), Sremska Mitrovica (Serbia), Ptuj (Slovenia) și Pécs (Ungaria).

Evenimentul aniversar este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu sprijinul Elit S.R.L.

