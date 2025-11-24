25 – 26 noiembrie | COD GALBEN de vânt puternic în județul Alba. Ce spun meteorologii ANM

COD GALBEN de vânt puternic în județul Alba. Ce spun meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis un cod galben de intensificări ale vântului, astăzi, 24 noiembrie, care vizează mai multe județe din țară, printre care și Alba.

Intervalul de valabilitate este 25 noiembrie, ora 03 – 26 noiembrie, ora 08. Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Zone afectate: Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali.

Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55…65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe litoral, de 50…55 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70…80 km/h și la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90…110 km/h, au explicat meteorologii ANM.

