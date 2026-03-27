23 mai devine „Ziua Binelui” în municipiul Alba Iulia: ,,Un moment anual de mobilizare a comunității în jurul unor acțiuni cu impact social pozitiv”
Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și membrii comunității pot organiza sau sprijini, în mod voluntar, inițiative și activități dedicate acestei zile.
„Municipiul Alba Iulia s-a remarcat în ultimii ani prin dezvoltarea unor inițiative inovatoare și prin încurajarea colaborării dintre administrația publică locală, societatea civilă, mediul educațional și mediul de afaceri.
În cadrul comunității locale au fost dezvoltate numeroase inițiative care promovează voluntariatul și implicarea civică, printre care participarea anuală la mișcarea globală Giving Tuesday, precum și diverse acțiuni de voluntariat și campanii comunitare organizate la nivel local.
Declararea unei zile dedicate faptelor bune reprezintă o oportunitate de a consolida aceste inițiative și de a crea un moment anual de mobilizare a comunității în jurul unor acțiuni cu impact social pozitiv.
„Ziua Binelui” va avea un caracter simbolic și va încuraja instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, mediul de afaceri și cetățenii municipiului să inițieze sau să sprijine activități dedicate solidarității și implicării comunitare.
Prin acest demers, administrația locală își reafirmă angajamentul de a susține inițiativele civice și de a promova dezvoltarea unei comunități solidare, implicate și responsabile”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
23 mai devine „Ziua Binelui” în municipiul Alba Iulia: ,,Un moment anual de mobilizare a comunității în jurul unor acțiuni cu impact social pozitiv”
23 mai devine „Ziua Binelui” în municipiul Alba Iulia: Un moment anual de mobilizare a comunității în jurul unor acțiuni...
FOTO | Amalia Silaghi, clasa a IX-a B, la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud, performanță deosebită la Olimpiada de Limba engleză, faza județeană: A obținut locul I
Amalia Silaghi, clasa a IX-a B, la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud, performanță deosebită la Olimpiada de Limba engleză,...
