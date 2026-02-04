23 – 26 februarie 2026 | Program de pregătire pentru examenele naționale organizat de Centrul Județean de Excelență Alba. Elevii se pot înscrie în limita locurilor disponibile

Program de pregătire pentru examenele naționale organizat de Centrul Județean de Excelență Alba. Elevii se pot înscrie în limita locurilor disponibile

Centrul Județean de Excelență Alba organizează, la finalul lunii februarie, sesiuni de pregătire dedicate elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, care se pregătesc pentru examenele naționale.

Centrul Județean de Excelență Alba vine în sprijinul elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a și organizează, în perioada 23 – 26 februarie 2026, activități de pregătire pentru examenele naționale.

Pregătirile pentru vor avea loc la Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, zilnic, în intervalul orar 10.00 – 13.00.

Elevii se pot înscrie, în limita locurilor disponibile, până în data de 13 februarie 2026, accesând următorul link: https://forms.gle/NidBNB9DEwdovtGL9. Programul activităților de pregătire va fi finalizat după data de 16 februarie și va fi comunicate elevilor în timp util.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI