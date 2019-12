2019 – anul marilor performanțe pentru powerliftingul românesc | Bilanț internațional excelent al Federației Române de Powerlifting, ce are sediul în Cetatea Marii Uniri

Anul 2019 a fost anul marilor performanțe pentru powerliftingul românesc, “tricolorii” reușind rezultate deosebite în arenele internaționale. A rezultat un an extraordinar în privința performanțelor izbutite, o mândrie pentru Federația Română de Powerlifting, ce are sediul în Alba Iulia.

“Cu această ocazie dorim să mulțumim tuturor celor implicați în efortul de realizare a acestor rezultate deosebite, sportivi, antrenori, conducători de cluburi, sponsori din zona privată, unele instituții publice, parteneri media”, este mesajul transmis de Ovidiu Pănăzan, președintele FRP, antrenor și sportiv în același timp.

“Bilanțurile au reprezentat mereu, pentru noi, un demers extrem de complicat, mai ales că atunci când încerci să tragi linia cu privire la anul competițional care tocmai se încheie, ai tendința de a scăpa din vedere multe dintre obstacolele trecutului. Powerliftingul, peste tot în această lume necesită dincolo de talent și muncă o anumită tărie de caracter, partea aceia din destinul unui om care nu se îndoaie după rigorile timpului.

Cea mai mare provocare a acestui an a fost fără doar și poate cea legată de refuzul de a fi altfel decât ne-am propus să fim atunci când Federația Română de Powerlifting era doar un proiect ambițios. Am călătorit mult în acest an trecând prin Europa, Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite, Canada, înghesuind în buzunarul unui bagaj, steagul acela pe care l-am dus cu mândrie zeci de mii de mile de-a lungul existenței acestei mișcări sportive. 2019 a fost un an cât un gând legat de performanța reală, cea care rămâne în mintea și sufletul celor care încă mai cred că energia pe care ți-o dă pasiunea nu poate fi egalată de nimic. 2019 a fost un an greu, cu o politică de finanțare publică greu de înțeles în condițiile în care ani la rând am dovedit că performanțele internaționale nu au fost întâmplătoare, că există încă potențial de dezvoltare în mijlocul unui sport în care ambiția sportivilor a învins de multe ori lipsurile sistemice cu care ne-am confruntat.

2019 a fost un an al performanței datorat în principal unor parteneri care au avut curajul să investească în ceea ce părea la prima vedere o investiție care nu produce publicitatea de care nu-i așa avem mai multă nevoie decât de performanță, mai ales că ne place la nivel de societate să amestecăm diversele paliere ale performanței. Confuzia care se creează prin promovarea amestecurilor de acest tip nu e lipsită de intenție, dar ne oprim aici, mai ales că bilanțurile noastre sunt despre rezultate și nu despre intenții.

Am avut parte de un an bun cu următoarele rezultate internaționale: *o medalie la Campionatele Europene de Seniori, 9 locuri IV-VI, 6 loc VII -X; *6 medalii la Campionatele Europene de Juniori II și 2 locuri IV-VI; * 4 medalii la Campionatele Europene de Juniori I, 15 locuri IV-VI, un loc VIII; * 4 medalii la Campionatele Mondiale de Juniori II și 3 locuri IV-VI, un loc VII, 4 loc VIII, un loc IX, un loc X; *4 locuri IV-VI și două locuri VII-X la Campionatele Mondiale de Juniori I; *4 medalii la Cupa Mondială Universitară; *un loc IV-VI și două locuri VII-X la Campionatele Mondiale de Juniori I Clasic; *o medalie la Campionatele Europene de Seniori Clasic, un loc IV-VI și 6 locuri VII-X; *o medalie la Campionatele Europene de Juniori I Clasic; *o medalie la Campionatele Europene de Juniori II Clasic + record mondial Juniori II, 3 locuri IV-VI și 8 loc VII-X; *10 medalii la Campionatele Europene Masters ; *9 medalii la Campionatele Mondiale Masters ; *un loc IV-VI, Campionatele Mondiale de Seniori și 7 locuri VII – X”, este bilanțul întocmit de Federația Română de Powerlifting și transmis prin intermediul unui comunicat de presă.