20 iulie: Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Terestre sărbătorită în aceeași zi cu Sfântului Proroc Ilie, ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului

Mesaje cu URARI de ”La mulți ani” de Sfântul Ilie 2023. Felicitări și idei de mesaje pentru sărbătoriți

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Proroc Ilie în fiecare an pe 20 iulie. Cu această ocazie, urăm ”La mulți ani” celor care își serbează ziua onomastică și poartă numele de Ilie sau derivate ale acestuia. Ziarul ”Unirea” îți dă câteva idei de mesaje, urări și felicitări, preluate din mediul online.

Cu ocazia zilei de nume, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

– Cu ocazia zilei Sfintisorului tau, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani!

– De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani Ilie!

– E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani!

Felicitari cu ocazia aceastei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani!

– Fie ca aceasta zi sa-ti dechida poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu sa-ti dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, sanatate, impliniri si multa iubire! La multi ani!

– Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Multa sanatate! La multi ani!

– Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Ilie cat mai frumoasa!

– Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

– Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii tai. Cu drag,

– Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ilie pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cantecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori.

– Sa-ti dea Domnul sanatate, judecata inteleapta, viata lunga pamanteasca, ce doresti sa se implineasca!

– Se spune ca iubitii sunt ca luna, iar fratii ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fara luna, dar niciodata fara stele, adica fara tine. La multi ani, fratiorule/iubitule!

– Sfantul caruia ii porti numele sa te ocroteasca in fiecare zi. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

– Un cer albastru fara nori, in calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, noroc si bucurie! La Multi Ani!

– Un ocean de sanatate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Si un sincer: “La multi ani Ilie!”

Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata…La Multi Ani!

– Sa-ti dea Domnul sanatate, Judecata inteleapta, Viata lunga pamanteasca, Ce doresti sa se-mplineasca!

Uram si noi tuturor celor ce se sarbatoresc de Sfantul Ilie, multa sanatate si noroc in viata!

Adierea vantului lin al acestei zile frumoase de vara sa te mangaie cu mirosul imbietor al florilor iar sufletul sa-ti ramana deschis catre calea fericirii si implinirii eterne. La multi ani!

– Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata. La Multi Ani!

– In aceasta zi, cand numele tau este celebrat, se sarbatoreste cel mai mare facator de minuni si aducator de ploi in vreme de seceta, Sf. Ilie. Iti doresc sa invingi orice furtuna si sa ramai in orice moment un cer senin!

La Multi Ani Iliuta si sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale.

– La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

– La multi Ani si sa ai parte de un ocean de sanatate, un munte de noroc si un camion cu bani!

La multi ani! si Sfantul Ilie sa te calauzeasca mereu!

– La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

– Ne gandim cu totii la tine si pentru ca astazi este o zi speciala iti uram un sincer La multi ani!

– Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii, multa sanatate, si Dumnezeu sa te calauzeasca si sa oranduiasca totul cum este mai bine pentru tine! Fie ca anii ce se scurg sa treaca, precum razele soarelui mangaie o floare ce sta sa infloreasca! “La multi ani!”

Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani!

– Cineva acolo sus te iubeste… cineva aici jos tine tare mult la tine. La multi ani!

– Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si insorite!