20 ianuarie 2026 | Amplă acțiune preventivă pe DN1 a polițiștilor rutieri din Alba: În 2025, 425 de accidente rutiere, cu peste 650 de victime. Marțea, zi neagră

acum 2 ore

Amplă acțiune preventivă pe DN1 a polițiștilor rutieri din Alba: În 2025, 425 de accidente rutiere, cu peste 650 de victime

Polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară, marți, 20 ianuarie 2026, a amplă acțiune preventivă pe DN1.

Acțiunea pentru creșterea siguranței rutiere are loc în intervalul orar 11.00-15.00.

În 2025, pe DN1 s-au produs 425 de accidente rutiere, soldate cu 651 de victime.

Ziua cu cele mai multe accidente a fost marțea, în intervalul orar 11.00-15.00.

Principalele cauze ale accidentelor produse pe DN1 au fost:

– viteza neadaptagtă la condițiile de drum (84);

– neacordarea priorității vehiculelor (82);

– nerespectarea distanței între vehicule (73);

– distragerea atenției / folosirea telefonului mobil;

– neasigurare la schimbarea direcției de mers (28)

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

