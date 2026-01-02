2 ianuarie 1919: Consiliul Dirigent al Transilvaniei a decis organizarea administrativă a teritoriilor unite cu România și împărțea țara în 23 de județe
2 ianuarie 1919: Consiliul Dirigent al Transilvaniei a decis organizarea administrativă a teritoriilor unite cu România și împărțea țara în 23 de județe
Consiliul Dirigent al Transilvaniei a decis la data de 2 ianuarie 1919 organizarea administrativă a teritoriilor unite cu România. Hotărârea prevedea împărțirea României în 23 de județe și numirea de prefecți pentru fiecare dintre cele 23 de județe, plus încă trei prefecţi pe lîngă primarii oraşelor Arad, Cluj şi Sibiu.
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria a fost la vremea respectivă un organism politic provizoriu, cu atribuţii legislative, executive şi administrative limitate, al Transilvaniei, care a activat în perioada 2 decembrie 1918 – 4 aprilie 1920.
Membrii Consiliului Dirigent aleși în sala tribunalului din Alba Iulia
Astfel, la data de 2 decembrie 1918, la ora 9.00, în sala tribunalului din Alba Iulia a avut loc o şedinţă a Marelui Sfat Naţional în care, printre altele, s-a decis și componenţa conducerii acestui organism, componenţa delegaţiei care urmau să prezinte regelui şi guvernului României hotărârile Adunării Naţionale şi s-a luat decizia înfiinţării a unui comitet executiv din rândurile sale cu activitate permanentă, care urma să conducă afacerile curente ale Transilvaniei.
În Consiliul Dirigent au fost aleşi 15 membri: Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-Voievod, Ştefan Cicio-Pop, Aurel Vlad, Vasile Goldiş, Aurel Lazăr, Ioan Suciu, Iosif Jumanca, Romul Boilă, Emil Haţieganu, Ion Flueraş, Victor Bontescu, Vasile Lucaciu, Octavian Goga şi Valeriu Branişte. Cei prezenţi au depus jurământul în prezenţa episcopului de Arad, Ignatie Ion Papp.
Au lipsit Octavian Goga şi Vasile Lucaciu, care se aflau în străinătate, şi Valeriu Branişte. Atât sediul Marelui Sfat (adunarea legislativă a Transilvaniei), cât şi cel al Consiliului Dirigent (guvernul Transilvaniei) a fost stabilit la Sibiu.
Învățători, țărani și muncitori, e lista propunerilor pentru Sfat
La 2 ianuarie 1919, Ion Suciu, aflat la conducerea Resortului Organizării al Consiliului Dirigent, a solicitat Consiliilor naţionale judeţene româneşti ca în maxim 8 zile să trimită câte o listă cu propuneri de noi membri pentru Sfat. Suciu recomanda ca lista să cuprindă şi 2-5 ţărani, pentru ca „şi ţărănimea noastră să fie corespunzător reprezentată în Marele Sfat Naţional al Nostru”.
În cea de-a doua sesiune de lucrări, începută la 29 iulie 1919, a fost aleasă o comisie specială, care să se ocupe de analizarea propunerilor venite din teritoriu şi alegerea membrilor cooptaţi, care urmau să fie votaţi de membrii Marelui Sfat.
Deşi au fost înscrişi şi avocaţi şi preoţi, aceştia nu au mai fost luaţi în considerare. În final, raportorul Axente Banciu a făcut cunoscute concluziile comisiei şi a propus să fie cooptaţi 48 de persoane: 13 învăţători, 11 ţărani, 10 diverşi, 4 muncitori, 3 medici, 3 ingineri, 2 publicişti şi 1 artist.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Oameni şi locuri
10 decembrie: Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf, pomeniți în calendarul creștin ortodox
10 decembrie: Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf, pomeniți în calendarul creștin ortodox Conform izvoarelor literare, sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf au trăit în timpul împăratului Maximin Daza (305-314). În vremea aceea, în Alexandria (Egipt) au apărut mari tulburări între creştini şi păgâni. Împăratul Maximin a trimis pe unul din slujitorii săi de neam […]
Massif revine cu cea de-a treia ediție în 2026 cu un nou format, tot în Poiana Brașov
Massif va reveni cu cea de-a treia ediție în 2026 cu un nou format, tot în Poiana Brașov Massif, primul mare eveniment organizat într-o staţiune montană din Centrul şi Estul Europei, pregătește cea de-a treia ediție a festivalului în 2026. Alături de Primăria Brașov, organizatorii își propun să transforme Massif într-o experiență de neuitat pentru […]
9 octombrie | 61 de ani de la tragicul accident aviatic de la Cugir: 31 de persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în zona Dealului Cetate
9 octombrie | 61 de ani de la tragicul accident aviatic de la Cugir: 31 de persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în zona Dealului Cetate Din păcate anul 1964 a reprezentat un an negru pentru aviația românească. La 9 octombrie, un Iliusin IL – 18B a căzut în Munţii Lotrului, accident în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii
Vouchere pentru energie 2026: Cardurile de energie vor fi alimentate și în acest an. Câți bani vor primi românii În...
Data când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Când aduce poștașul banii
Data când intră pensiile pe card în ianuarie 2026. Când aduce poștașul banii În luna ianuarie 2025, pensiile vor fi...
Știrea Zilei
Calendar creștin ORTODOX 2026: Sărbătorile religioase și zilele de post din fiecare lună a anului
Calendar creștin ORTODOX 2026: Sărbătorile religioase și zilele de post din fiecare lună a anului Calendarul ortodox reprezintă un aspect...
TRAGEDII care au marcat anul 2025, în ALBA: Zeci de vieți au fost curmate în urma unor evenimente nefericite
TRAGEDII care au marcat anul 2025, în ALBA: Zeci de vieți au fost curmate în urma unor evenimente nefericite Zeci...
Curier Județean
VIDEO | Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe vârf
Revelion 2026, pe Piatra Secuiului: Un grup de aiudeni a înfruntat gerul și zăpada și a sărbătorit Anul Nou pe...
UPDATE VIDEO | ACCIDENT la Arieșeni: Două persoane rănite după ce au ieșit de pe drum cu un ATV și au ,,plonjat” 4-5 metri într-o curte
ACCIDENT la Arieșeni: Două persoane rănite după ce au ieșit de pe drum cu un ATV și au ,,plonjat” 4-5...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri În data de 14 ianuarie, Anul Nou începe cu serbarea Sfântului Vasile cel Mare,...