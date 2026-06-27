Curier Județean

2-7 iulie 2026 | Delegație din Alba Iulia, prezentă în Grecia la aniversarea unui sfert de secol de la înfrățirea cu orașul Aigialeia: COMPONENȚA

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

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Delegație din Alba Iulia, prezentă în Grecia la aniversarea unui sfert de secol de la înfrățirea cu orașul Aigialeia: COMPONENȚA

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 29 iunie 2026, a fost introdus pe un ultima sută de metri un proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia la evenimentele organizate de orașul înfrățit Aigialeia, Grecia.

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Aleșii locali urmează astfel să aprobe deplasarea unei delegații a municipiului Alba Iulia formată din Adina Cristina Toma – viceprimar (PSD), Dana Nanu – consilier local USR, Ramona Popa – consilier local PSD și Laura Goia – consilier local AUR la evenimentele organizate în perioada 2-7 iulie 2026 de municipalitatea Aigialeia din Grecia cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfrățirea dintre cele două municipalități.

De asemenea, consilierii locali urmează să aprobe cheltuielile ocazionate de această deplasare, ce se vor suporta din bugetul local în cuantumurile prevăzute de HGR nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare, aferente ţării de destinaţie pentru membrii delegaţiei.

„Domnul Panagiotis Andriopoulos primarul municipiului Aigialeia a invitat o delegație a municipiului Alba Iulia să efectueze o vizită oficială cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfrățirea dintre cele două orașe.

Vizita delegației reprezintă ocazia perfectă pentru a extinde cooperarea dincolo de sfera culturală. Această vizită deschide calea către schimburi reale de bune practici în administrație și dezvoltare urbană, adaptate la noua organizare administrativă a partenerilor noștri.

Colaborarea directă cu noua administrație ne va permite să consolidăm valorile europene comune și să dezvoltăm parteneriate strategice pe termen lung.

Sub egida UNESCO și a Ministerului Culturii și Sportului din Grecia municipalitatea Aigialeia organizează cea de-a 20-a ediție a Festivalului Mondial de Dansuri și Muzică Tradițională „Poseidonia” la care vor participa și membrii Ansamblului Folcloric DOR al Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia”, se arată în referatul de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale, Parteneriate, Inovare Urbană al Primăriei Alba Iulia.

foto – Aigialeia (cu rol ilustrativ); sursa: discoveraigialeia.gr

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