2-5 octombrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 21 de județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 21 de județe
Un Cod galben de inundații va fi intra în vigoare joi, 2 octombrie 2025, la ora 16:00, cu valabilitate până duminică, 5 octombrie, la ora 12:00.
Citește și: 2-4 octombrie 2025 | Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri. COD PORTOCALIU în Alba până vineri seară
Acesta vizează râurile din bazinele hidrografice: Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Brănișca (județele: Alba, Sibiu și Hunedoara), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniș – bazin amonte de Acumularea Cadar Duboz, Bârzava, Moravița (județele: Caraș-Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș-Severin), Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Gorj și Caraș-Severin), Dunăre – afluenții mici aferenți sectorului amonte confluență cu râul Desnățui (județele: Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj), Desnățui (județele: Mehedinți și Dolj), Jiu (județele: Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt (județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Olt, Gorj și Dolj), Călmățui (județele: Olt și Teleorman), Vedea (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița – bazin amonte de Acumularea Dridu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Dridu (județele: Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău), Buzău – bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova) și pe râurile din Dobrogea (județele: Constanța și Tulcea).
Fenomenele vizate includ scurgeri importante pe versanți torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, precum și probabilitatea depășirii cotelor de apărare.
Populația din județele afectate este rugată să manifeste prudență și să respecte recomandările autorităților. Se recomandă evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de inundații, a traversărilor prin vaduri sau poduri improvizate, precum și luarea măsurilor preventive pentru protejarea bunurilor și a locuințelor situate în zone joase.
Este esențială curățarea rigolelor și șanțurilor de scurgere, pregătirea unor bagaje de strictă necesitate pentru eventuale evacuări și menținerea unui contact constant cu autoritățile locale și cu sursele oficiale de informare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
