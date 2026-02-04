2-4 februarie 2026 | „Școala Siguranței Tedi” în Alba: Activități de prevenție în școlile din județ, în cadrul programului

Polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității desfășoară, în această săptămână, activități în unitățile de învățământ din județul Alba, alături de specialiști din cadrul Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor, cu scopul de a-i învăța pe elevi cum ar trebui să-și petreacă timpul, în siguranță, acasă, la școală și la joacă.

„În această săptămână, polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității desfășoară activități în unitățile de învățământ din județul Alba, alături de specialiști din cadrul Centrului de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor.

În perioada 2-4 februarie 2026, peste 350 de elevi care studiază la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia, Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos și Liceul Tehnologic ,,Dorin Pavel” Alba Iulia au discutat cu polițiștii despre bullying, cyberbulling, violența în școală, consumul de substanțe psihoactive și modalitățile prin care răufăcătorii își racolează victimele, în mediul online.

Și cei mici au primit sfaturi din partea polițiștilor, activitățile fiind desfășurate în cadrul Programului Național ,,Școala Siguranței Tedi”. Prin intermediul unui joc interactiv, elevii au învățat despre regulile de circulație rutieră, despre cum ar trebui să evite pericolele și despre cum ar trebui să-și petreacă timpul, în siguranță, acasă, la școală și la joacă.

Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de cadrele didactice care doresc ca cei mici să participe la o lecție cu tematică preventivă, în contextul Programului Național « Școala Siguranței Tedi»”, menționează IPJ Alba.

