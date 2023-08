2-3 septmebrie 2023 | Royal Crown: Expoziție canină de prestigiu în Municipiul Sebeș. Căței din 12 țări vor participa la concursul de frumusețe

Municipiul Sebeș se pregătește să găzduiască cea de-a 13-a ediție a competiției chinologice organizată în județul Alba, inclusă în calendarul Federației Chinologice Internaționale (FCI). Evenimentul așteptat cu nerăbdare de iubitorii de câini din întreaga lume, programat pentru perioada 2-3 septembrie, promite să aducă laolaltă valoroase exemplare canine din diverse rase.

Căței din nu mai puțin de 12 țări sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru a se îndrepta către Sebeș, unde vor participa la concursul de frumusețe canină ce va avea loc în Parcul Arini.

Cu blănițele aranjate cu migală și cu cozile fluturând mândre, cele mai înzestrate exemplare vor defila cu eleganță pe durata a două zile în fața unui panel de arbitri internaționali, fiecare dintre ei expert în din rasele expuse. Jurații, proveniți din Portugalia, Germania, Irlanda, Croația și România, vor supraveghea nu doar conformitatea cu standardele specifice, ci și atitudinea prietenoasă a cățeilor.

La finalul fiecărei zile de concurs se va organiza concursul „Best in Show”, unde publicul se va delecta admirând cei mai distinși ambasadori ai fiecărei rase, luptând pentru titlul de „Cel mai bun câine al expoziției”.

Într-un cadru pitoresc, Sebeșul va deveni epicentrul pasiunii pentru câini, reunind crescători, dresori și proprietari dedicați care își prezintă cu mândrie patrupezi de excepție. În Parcul Arini vor fi prezenți de la pui de căței de la 3 luni – în clasa baby, până la campioni europeni și mondiali și veterani de peste 10 ani.

Program:

02 septembrie 2023

10.00 – Arbitraje la ringuri expoziție națională

14.00 – Arbitraje la ringuri expoziție internațională

17.00 – Best in Show

3 septembrie 2023

10.00 – Arbitraje la ringuri expoziție națională

14.00 – Arbitraje la ringuri expoziție internațională

17.00 – Best in Show, Supreme Best in Show

Expozițiile canine nu sunt doar despre competiție; ele reprezintă și o platformă excelentă pentru socializare și schimb de cunoștințe. Participanții au șansa să interacționeze cu alți iubitori de câini, să învețe despre diverse rase și să obțină sfaturi prețioase de la experții prezenți în cadrul evenimentului.

Evenimentul este înscris în calendarul internațional al competițiilor canine și se desfășoară după regulamentul Asociației Chinologice Române și Federației Chinologice Internaționale. Royal Crown Trophy se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesei Maria a României, cu sprijinul Primăriei municipiului Sebeș prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” și cu susținerea Farmina România.

Toți iubitorii de câini, dar și pe cei curioși să descopere universul fascinant al raselor canine sunt așteptați cu brațele deschise. Royal Crown Trophy oferă o oportunitate unică de a vedea cei mai frumoși căței și de a experimenta pasiunea și devotamentul care înconjoară acești minunați patrupezi.