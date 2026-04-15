17 aprilie 2026 | Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice

Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice

Garda Apulum se pregătește să înceapă noul sezon de reprezentații de reconstituire istorică în Cetatea Alba Carolina. Astfel, vineri 17 aprilie 2026, va avea loc pe esplanada Porții a IV-a a Cetății Bastionare.

Vineri, 17 aprilie 2026, la ora 18.00, pe esplanada Porții a IV-a a Cetății Bastionare, Garda Apulum va da startul unui nou sezon al spectacolelor de reconstituire istorică antică.

Spectacolele de reconstituire istorică organizate de Garda Apulum au devenit un reper cultural constant al orașului, desfășurându-se în mod regulat în sezonul aprilie–septembrie și atrăgând, de fiecare dată, un public numeros.

Garda Apulum este o trupă de reconstituie istorică antică apărută în urma unui proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia în anul 2012 și este compusă din patru formații – Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului, Ludus Apulensis și Magna Nemesis.

Formațiile sunt alcătuite din voluntari albaiulieni care încercă să reconstituie aspecte militare și civile ale istoriei daco-romane, având accentul pus pe promovarea patrimoniului local.

Anul acesta, Garda Apulum va împlini 14 ani de activitate, perioadă în care a susținut sute de reprezentații și a devenit un adevărat brand cultural al municipiului Alba Iulia, reunind zeci de voluntari pasionați de istorie.

Evenimentul din 17 aprilie 2026, care va deschide al XIII-lea sezon de reprezentații cu Garda Apulum LA Alba Iulia, va aduce în fața publicului demonstrații militare, echipamente autentice și momente spectaculoase inspirate din viața soldaților romani și a civilizațiilor antice.

Participanții vor putea descoperi, într-un mod interactiv, istoria locului unde a funcționat odinioară unul dintre cele mai importante centre ale Daciei romane.

Reprezentația este organizată de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor cu sprijinul ELIT S.R.L. contribuind la promovarea patrimoniului istoric și turistic al orașului Alba Iulia, se arată într-un comunicat de presă.

