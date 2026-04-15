17 aprilie 2026 | Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice
Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice
Garda Apulum se pregătește să înceapă noul sezon de reprezentații de reconstituire istorică în Cetatea Alba Carolina. Astfel, vineri 17 aprilie 2026, va avea loc pe esplanada Porții a IV-a a Cetății Bastionare.
Vineri, 17 aprilie 2026, la ora 18.00, pe esplanada Porții a IV-a a Cetății Bastionare, Garda Apulum va da startul unui nou sezon al spectacolelor de reconstituire istorică antică.
Spectacolele de reconstituire istorică organizate de Garda Apulum au devenit un reper cultural constant al orașului, desfășurându-se în mod regulat în sezonul aprilie–septembrie și atrăgând, de fiecare dată, un public numeros.
Garda Apulum este o trupă de reconstituie istorică antică apărută în urma unui proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia în anul 2012 și este compusă din patru formații – Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului, Ludus Apulensis și Magna Nemesis.
Formațiile sunt alcătuite din voluntari albaiulieni care încercă să reconstituie aspecte militare și civile ale istoriei daco-romane, având accentul pus pe promovarea patrimoniului local.
Anul acesta, Garda Apulum va împlini 14 ani de activitate, perioadă în care a susținut sute de reprezentații și a devenit un adevărat brand cultural al municipiului Alba Iulia, reunind zeci de voluntari pasionați de istorie.
Evenimentul din 17 aprilie 2026, care va deschide al XIII-lea sezon de reprezentații cu Garda Apulum LA Alba Iulia, va aduce în fața publicului demonstrații militare, echipamente autentice și momente spectaculoase inspirate din viața soldaților romani și a civilizațiilor antice.
Participanții vor putea descoperi, într-un mod interactiv, istoria locului unde a funcționat odinioară unul dintre cele mai importante centre ale Daciei romane.
Reprezentația este organizată de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor cu sprijinul ELIT S.R.L. contribuind la promovarea patrimoniului istoric și turistic al orașului Alba Iulia, se arată într-un comunicat de presă.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
UPDATE | INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Aiud Pompierii din Aiud intervin, miercuri, 15 aprilie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion care transporta baloți, pe autostrada A10, sensul de mers Cluj-Alba. Din primele informații, nu sunt persoane rănite. […]
15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat
Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat Circulația rutieră va fi restricționată miercuri, 15 aprilie 2026, între orele 08:00 și 16:00, pe strada Mărășești din Alba Iulia, în zona trecerii la nivel cu calea ferată […]
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, marți, 14 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O negativ, AB pozitiv și A pozitiv. ,,Dragi donatori. Avem […]
FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar
România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar România trimite 15...
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Transilvania, printre cele mai afectate zone
Haos pe piața muncii din România: Mii de angajați au rămas fără loc de muncă. Care sunt cele mai afectate...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN 17: Un mort și doi răniți după impactul violent dintre un autobuz și un autoturism
ACCIDENT MORTAL pe DN 17: Un mort și doi răniți după impactul violent dintre un autobuz și un autoturism O...
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
17 aprilie 2026 | Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații militare și echipamente autentice
Garda Apulum începe sezonul de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Primul spectacol de reconstituire antică din acest an, cu demonstrații...
UPDATE | INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Aiud
INCENDIU pe autostrada A10, sensul Cluj – Alba: Un autocamion care transporta baloți a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii...
FOTO | Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări de modernizare în mai multe puncte din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...