17 – 18 ianuarie 2026 | COD GALBEN de ger în județul Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM

COD GALBEN de ger în județul Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis un cod galben de ger pentru mai multe județe din România, printre care și Alba, astăzi, 17 ianuarie 2026.

Potrivit meteorologilor ANM, În Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.

Gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12…-10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -9 și -5 grade.

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

Interval de valabilitate este 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00. Fenomenul vizat este gerul.

