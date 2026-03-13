16 martie – 8 aprilie 2026 | Container de depozitare a resturilor vegetale pus la dispoziție gratuit de Primăria Alba Iulia: Unde va fi amplasat

Container de depozitare a resturilor vegetale pus la dispoziție gratuit de Primăria Alba Iulia

Primăria Municipiului Alba Iulia pune la dispoziția cetățenilor, persoane particulare, gratuit, un container pentru depozitarea resturilor vegetale rezultate din toaletări.

Containerul va fi amplasat în incinta Stadionului „Cetate”, la intrarea de pe strada Septimius Severus.

Intervalul în careva fi amplasat containerul în locația amintită este 16 martie – 8 aprilie 2026.

„Recomandăm o compactare cât mai bună a acestor deșeuri vegetale, pentru a asigura operativitatea acțiunii.

Ne dorim un oraș curat, bine organizat și prietenos cu natura, astfel, vă încurajăm să folosiți aceste servicii pentru a vă proteja pe dumneavoastră și mediul înconjurător”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

