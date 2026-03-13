16 martie – 8 aprilie 2026 | Container de depozitare a resturilor vegetale pus la dispoziție gratuit de Primăria Alba Iulia: Unde va fi amplasat
Container de depozitare a resturilor vegetale pus la dispoziție gratuit de Primăria Alba Iulia
Primăria Municipiului Alba Iulia pune la dispoziția cetățenilor, persoane particulare, gratuit, un container pentru depozitarea resturilor vegetale rezultate din toaletări.
Containerul va fi amplasat în incinta Stadionului „Cetate”, la intrarea de pe strada Septimius Severus.
Intervalul în careva fi amplasat containerul în locația amintită este 16 martie – 8 aprilie 2026.
„Recomandăm o compactare cât mai bună a acestor deșeuri vegetale, pentru a asigura operativitatea acțiunii.
Ne dorim un oraș curat, bine organizat și prietenos cu natura, astfel, vă încurajăm să folosiți aceste servicii pentru a vă proteja pe dumneavoastră și mediul înconjurător”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”
Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie” Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au donat sânge, în această săptămână, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Astfel, ei au contribuit la completarea rezervelor necesare […]
VIDEO | Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional
Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional „Vom prezenta mai „agresiv”, în sensul diplomatic spus, oportunitățile economice ale județului Alba, un județ care se remarcă în primul rând prin industria de automotive, pe plan internațional”, a declarat, vineri, 13 martie […]
Centrul Militar Județean Alba: Programul activităților de recrutare și selecție pentru învățământul postliceal militar și universitar civil în 2026
Centrul Militar Județean Alba: Programul activităților de recrutare și selecție pentru învățământul postliceal militar și universitar civil în 2026 Graficele pentru învățământul militar postliceal – formare maiștri militari și subofițeri, învățământ universitar – formare subofițeri în programul de studii universitare de licență Asistență medicală generală și învățământ universitar militar și civil – formare ofițeri a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează WhatsApp a...
Cumplit! Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026: Date oficiale
Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026 Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026...
Știrea Zilei
FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical
Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în...
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă...
Curier Județean
VIDEO | Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”
Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi...
VIDEO | Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional
Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe...
Politică Administrație
FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul...
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Opinii Comentarii
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn În 13 martie, este celebrată...
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...