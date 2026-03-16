16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat în pandemia de COVID-19
Data de 16 martie 2020 rămâne în memoria colectivă drept un moment care a schimbat viața cotidiană a românilor. În urmă cu șase ani, președintele Klaus Iohannis semna actul oficial prin care România intra, pentru prima dată după Revoluție, în stare de urgență.
Autoritățile de la București urmau exemplul altor 12 state europene care activaseră deja mecanisme de criză, în încercarea de a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2. La momentul decretului din 16 martie, în România erau 2.855 de persoane în carantină instituționalizată, o cifră ce avea să explodeze în lunile ce au urmat.
Ce a însemnat „Starea de Urgență”
Decretul publicat în Monitorul Oficial a impus următoarele măsuri:
-Educație online: Toate unitățile de învățământ și-au suspendat cursurile, marcând începutul erei „școlii online”.
-Restricții de mișcare: Autoritățile au primit puterea de a interzice circulația rutieră, feroviară și aeriană, culminând ulterior cu celebrele ordonanțe militare.
-Sistemul medical în alertă: S-au permis angajări fără concurs în spitale și s-a pus accent pe cazurile urgente, în timp ce serviciile de ambulanță au trecut sub coordonarea IGSU.
-Control economic: Guvernul a căpătat dreptul de a plafona prețurile la alimente de bază, medicamente și utilități, dar și de a rechiziționa fabrici pentru producția de echipamente sanitare.
Această perioadă de restricții severe s-a încheiat pe 15 mai 2020, când România a făcut tranziția către starea de alertă, o etapă de relaxare graduală, dar sub semnul unei „noi normalități”.
