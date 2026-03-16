Actualitate

16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat în pandemia de COVID-19

Data de 16 martie 2020 rămâne în memoria colectivă drept un moment care a schimbat viața cotidiană a românilor. În urmă cu șase ani, președintele Klaus Iohannis semna actul oficial prin care România intra, pentru prima dată după Revoluție, în stare de urgență.

Autoritățile de la București urmau exemplul altor 12 state europene care activaseră deja mecanisme de criză, în încercarea de a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2. La momentul decretului din 16 martie, în România erau 2.855 de persoane în carantină instituționalizată, o cifră ce avea să explodeze în lunile ce au urmat.

Ce a însemnat „Starea de Urgență”

Decretul publicat în Monitorul Oficial a impus următoarele măsuri:

-Educație online: Toate unitățile de învățământ și-au suspendat cursurile, marcând începutul erei „școlii online”.

-Restricții de mișcare: Autoritățile au primit puterea de a interzice circulația rutieră, feroviară și aeriană, culminând ulterior cu celebrele ordonanțe militare.

-Sistemul medical în alertă: S-au permis angajări fără concurs în spitale și s-a pus accent pe cazurile urgente, în timp ce serviciile de ambulanță au trecut sub coordonarea IGSU.

-Control economic: Guvernul a căpătat dreptul de a plafona prețurile la alimente de bază, medicamente și utilități, dar și de a rechiziționa fabrici pentru producția de echipamente sanitare.

Această perioadă de restricții severe s-a încheiat pe 15 mai 2020, când România a făcut tranziția către starea de alertă, o etapă de relaxare graduală, dar sub semnul unei „noi normalități”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Românca Natalie Musteață, câștigătoare la Oscar 2026: „Two People Exchanging Saliva”, producția care i-a adus râvnitul premiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

16 martie 2026

De

Românca Natalie Musteață, câștigătoare la Oscar 2026: „Two People Exchanging Saliva”, producția care i-a adus râvnitul premiu Cineasta de origine română Natalie Musteață a obținut, duminică seara, Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live-action, în cadrul unei gale marcate de succesul marilor producții hollywoodiene „One Battle After Another” și „Sinners”. Într-o situație extrem de […]

Citește mai mult

Actualitate

,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri”. Recomandările DNSC atunci când folosim rețelele Wi-Fi publice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

16 martie 2026

De

,,O pauză la cafea, internet gratuit și câteva minute online… însă confortul poate veni la pachet cu riscuri”. Recomandările DNSC atunci când folosim rețelele Wi-Fi publice Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că rețelele Wi-Fi publice sau necunoscute pot ascunde riscuri serioase pentru siguranța datelor personale, de la parole și mesaje private până la […]

Citește mai mult

Actualitate

Schimbări majore la Codul Rutier. Amenzile ar putea fi plătite direct la polițiști, iar unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

16 martie 2026

De

Schimbări majore la Codul Rutier. Amenzile ar putea fi plătite direct la polițiști, iar unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres Noi reguli pentru şoferi ar putea fi adoptate în curând. Amenzile de circulaţie vor putea fi plătite, din nou poliţistului, pe loc. În plus, tinerii de 16 ani care […]

Citește mai mult