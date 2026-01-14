16 februarie 2026 | Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
În data de 16 februarie 2026, începând cu ora 12.00, Primăria Municipiului Aiud, organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”.
Primăria Municipiului Aiud organizează în data 16 februarie 2026, ora 12:00, în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică pentru închirierea locurilor de vânzare libere destinate producătorilor agricoli persoane fizice și locurilor de vânzare libere destinate comercianților.
Procedura de organizare şi desfăşurare a licitaţiei este prevăzută în Regulamentul de Funcţionare al Pieţei, afişat în perimetrul acesteia.
Cei interesaţi vor achiziționa de la administrația pieței caietul de sarcini privind procedura de organizare a licitației și vor depune documentația necesară participării la licitație în perioada 14 ianuarie 2026 – 06 februarie 2026, ora 12:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administraţiei pieţei sau la telefon 0258/863 582, potrivit Compartimentului Comunicare și Relații Publice.
