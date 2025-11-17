15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă

În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei organizează și în acest an Campania „Faptele Credinței”. În toate parohiile din eparhie, preoți și credincioși sunt chemați să sprijine, prin donații, copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități care se confruntă cu dificultăți sociale, mai ales în apropierea sărbătorilor de iarnă.

Campania își propune să răspundă atât unor nevoi materiale imediate, cât și să întărească solidaritatea comunităților parohiale cu persoanele aflate în situații de vulnerabilitate. Prin implicarea lor, parohiile pot contribui direct la sprijinirea celor pentru care ajutorul primit prin Biserică rămâne esențial.

Sprijin pentru așezămintele sociale ale eparhiei

Fondurile colectate în cadrul campaniei „Faptele Credinței” vor fi utilizate pentru construirea și renovarea așezămintelor sociale din eparhie: centre destinate copiilor proveniți din familii cu dificultăți materiale, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și persoanelor fără adăpost.

Prin aceste proiecte, Arhiepiscopia urmărește dezvoltarea unor servicii sociale stabile, bine organizate, care să ofere sprijin pe termen lung celor aflați în nevoie: găzduire, îngrijire, consiliere, masă și însoțire în problemele de zi cu zi.

Fiecare contribuție ajută la consolidarea acestei rețele de centre sociale, la întreținerea lor și la extinderea activităților care se desfășoară în beneficiul persoanelor vulnerabile.

Hrană pentru cei nevoiași și ajutor concret în fiecare zi

Alături de susținerea infrastructurii sociale, campania are și o componentă de ajutor direct: alimentele neperisabile colectate în această perioadă vor asigura hrana zilnică pentru peste 2.000 de beneficiari ai așezămintelor sociale ale eparhiei.

Pentru mulți dintre aceștia, masa caldă oferită în centrele sociale reprezintă un sprijin esențial. Prin donațiile credincioșilor, persoanele aflate în dificultate primesc nu doar alimente, ci și semnul concret că nu sunt lăsate singure în fața problemelor lor, în preajma Praznicului Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Bobotezei.

„Faptele credinței” – continuitate în slujirea aproapelui

Campania „Faptele Credinței” a devenit, în ultimii ani, un reper al implicării sociale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Ea oferă cadrul prin care credincioșii pot contribui, după putere, la susținerea lucrării sociale a Bisericii și la îmbunătățirea concretă a vieții celor aflați în situații dificile.

Fiecare dar, indiferent de valoare, se adaugă acestui efort comun de a sprijini copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, arătând că filantropia creștină rămâne o dimensiune vie a credinței.

Cum puteți sprijini Campania „Faptele Credinței”

Vă invităm să vă alăturați și în acest an campaniei „Faptele Credinței”, pentru ca, împreună, să oferim ajutor celor care au mai mare nevoie de sprijin. Donațiile se pot face:

-prin contribuții în bani sau alimente neperisabile, la biserica parohială din localitate;

-prin virament în contul bancar al Asociației1Filantropia ortodoxă Alba Iulia”:

RO35RNCB0003037786390001, cod fiscal: 14188746.

Mulțumind tuturor celor care se implică, ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească fiecărui credincios dragostea și disponibilitatea de a fi aproape de cei aflați în suferință !

