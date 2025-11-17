15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă
În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei organizează și în acest an Campania „Faptele Credinței”. În toate parohiile din eparhie, preoți și credincioși sunt chemați să sprijine, prin donații, copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități care se confruntă cu dificultăți sociale, mai ales în apropierea sărbătorilor de iarnă.
Campania își propune să răspundă atât unor nevoi materiale imediate, cât și să întărească solidaritatea comunităților parohiale cu persoanele aflate în situații de vulnerabilitate. Prin implicarea lor, parohiile pot contribui direct la sprijinirea celor pentru care ajutorul primit prin Biserică rămâne esențial.
Fondurile colectate în cadrul campaniei „Faptele Credinței” vor fi utilizate pentru construirea și renovarea așezămintelor sociale din eparhie: centre destinate copiilor proveniți din familii cu dificultăți materiale, persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și persoanelor fără adăpost.
Prin aceste proiecte, Arhiepiscopia urmărește dezvoltarea unor servicii sociale stabile, bine organizate, care să ofere sprijin pe termen lung celor aflați în nevoie: găzduire, îngrijire, consiliere, masă și însoțire în problemele de zi cu zi.
Fiecare contribuție ajută la consolidarea acestei rețele de centre sociale, la întreținerea lor și la extinderea activităților care se desfășoară în beneficiul persoanelor vulnerabile.
Hrană pentru cei nevoiași și ajutor concret în fiecare zi
Alături de susținerea infrastructurii sociale, campania are și o componentă de ajutor direct: alimentele neperisabile colectate în această perioadă vor asigura hrana zilnică pentru peste 2.000 de beneficiari ai așezămintelor sociale ale eparhiei.
Pentru mulți dintre aceștia, masa caldă oferită în centrele sociale reprezintă un sprijin esențial. Prin donațiile credincioșilor, persoanele aflate în dificultate primesc nu doar alimente, ci și semnul concret că nu sunt lăsate singure în fața problemelor lor, în preajma Praznicului Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Bobotezei.
„Faptele credinței” – continuitate în slujirea aproapelui
Campania „Faptele Credinței” a devenit, în ultimii ani, un reper al implicării sociale a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Ea oferă cadrul prin care credincioșii pot contribui, după putere, la susținerea lucrării sociale a Bisericii și la îmbunătățirea concretă a vieții celor aflați în situații dificile.
Fiecare dar, indiferent de valoare, se adaugă acestui efort comun de a sprijini copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, arătând că filantropia creștină rămâne o dimensiune vie a credinței.
Cum puteți sprijini Campania „Faptele Credinței”
Vă invităm să vă alăturați și în acest an campaniei „Faptele Credinței”, pentru ca, împreună, să oferim ajutor celor care au mai mare nevoie de sprijin. Donațiile se pot face:
-prin contribuții în bani sau alimente neperisabile, la biserica parohială din localitate;
-prin virament în contul bancar al Asociației1Filantropia ortodoxă Alba Iulia”:
RO35RNCB0003037786390001, cod fiscal: 14188746.
Mulțumind tuturor celor care se implică, ne rugăm ca Dumnezeu să răsplătească fiecărui credincios dragostea și disponibilitatea de a fi aproape de cei aflați în suferință !
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic Polițiștii din Simeria au oprit în trafic, în seara zilei de 16 noiembrie, o tânără șoferiță din județul Alba. Au descoperit că circula cu autorizația provizorie expirată. Citește și: URS semnalat în Cugir, duminică […]
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
URS semnalat în Cugir, duminică noaptea. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă Duminică noaptea, locuitorii orașului Cugir au primit un mesaj RO-ALERT care semnala prezența unui urs pe strada Aurel Vlaicu. Autoritățile au recomandat cetățenilor să evite zona și să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și să nu […]
Sebeș: Programul educativ ,,Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii. Ateliere tematice și vizonări de filme, printre activități
Sebeș: Programul educativ ,,Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii Timp de aproape o lună, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș s-a transformat într-un spațiu plin de culoare, zâmbete și curiozitate, unde preșcolarii și elevii din clasele primare au descoperit, prin intermediul atelierelor tematice și prin vizionări de filme, universul magic al toamnei, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Deținuții au ajuns să se păzească între ei din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. Reformele lui Bolojan transformă pușcăriașii în gardieni improvizați, în lipsa personalului necesar
Deținuții au ajuns să se păzească între ei din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. Reformele lui Bolojan transformă pușcăriașii...
17 Noiembrie | Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie
Ziua Globală de Eliminare a Cancerului de Col Uterin: Fiecare femeie are dreptul la prevenție și depistare timpurie În fiecare...
Știrea Zilei
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii au recuperat parțial prejudiciul de aproximativ 6.000 de euro
Doi tineri din Alba, de 19 și 28 de ani, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-o biserică. Polițiștii...
FOTO | Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot cumpăra la orice oră, pentru că este deschis în regim non-stop”
Un fermier din Alba a investit 2.000 de euro într-un automat de brânzeturi și și-a crescut vânzările de lactate: ,,Pot...
Curier Județean
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și...
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în...
Politică Administrație
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical
Cristina Butură, deputată AUR din Alba Iulia, aleasă în Argeș: De profesie, este asistent medical Alba mai are un deputat...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...