13 octombrie 2025 | DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local. VALOAREA DESPĂGUBIRILOR

DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 13 octombrie 2025, se află și un proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 311/16.09.2025 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 176/29.05.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) în vederea realizării obiectivului de investitii ”FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN MĂSURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – CONSTRUIRE ARTERA CU ROL DE CULOAR VERDE DE MOBILITATE PE LATURA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI ALBA IULIA – Lot 1 și Lot 2”.

Declanșarea procedurii de expropriere s-a realizat în baza Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. 1 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere, Municipiul Alba Iulia, în calitate de expropriator, are obligația legală de a emite decizia de expropriere a imobilelor asupra cărora s-a declanșat procedura de expropriere.

Decizia de expropriere în sensul Legii nr. 255/2010 este titlu executoriu pentru predarea bunurilor imobile (terenuri,construcții/investiții), atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept real legat de bunurile imobile expropriate, iar contestația asupra prezentei hotărâri nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (terenuri,construcții/investiții) în cauză.

Hotărârea de expropriere își produce efectele și în situația proprietarilor imobilelor cuprinse în anexa la hotărâre, care nu s-au prezentat în termenul prevăzut la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 255/2010 (20 zile calendaristice de la data notificării), sau care nu au prezentat un titlu valabil, precum și în situația când nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți, ori când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii, se arată în referatul de aprobare întocmit de Serviciul Investiții și Lucrări Publice al Primăriei Alba Iulia.

De asemenea, transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute în anexa la hotărâre, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, operează de drept la data adoptării deciziei de expropriere, având în vedere faptul că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate potrivit termenului prevăzut în art. 8 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 176/2025, se precizează în raportul amintit.

Valoarea despăgubirilor poate fi văzută AICI și AICI.

