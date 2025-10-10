13 octombrie 2025 | DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local. VALOAREA DESPĂGUBIRILOR
DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 13 octombrie 2025, se află și un proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului.
Citește și: Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Documentații importante, la aprobare în Consiliul Local. Detaliile investiției
Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 311/16.09.2025 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 176/29.05.2025 s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) în vederea realizării obiectivului de investitii ”FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN MĂSURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – CONSTRUIRE ARTERA CU ROL DE CULOAR VERDE DE MOBILITATE PE LATURA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI ALBA IULIA – Lot 1 și Lot 2”.
Declanșarea procedurii de expropriere s-a realizat în baza Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 9 alin. 1 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere, Municipiul Alba Iulia, în calitate de expropriator, are obligația legală de a emite decizia de expropriere a imobilelor asupra cărora s-a declanșat procedura de expropriere.
Decizia de expropriere în sensul Legii nr. 255/2010 este titlu executoriu pentru predarea bunurilor imobile (terenuri,construcții/investiții), atât împotriva celor expropriați, cât și împotriva celor care pretind un drept real legat de bunurile imobile expropriate, iar contestația asupra prezentei hotărâri nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (terenuri,construcții/investiții) în cauză.
Hotărârea de expropriere își produce efectele și în situația proprietarilor imobilelor cuprinse în anexa la hotărâre, care nu s-au prezentat în termenul prevăzut la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 255/2010 (20 zile calendaristice de la data notificării), sau care nu au prezentat un titlu valabil, precum și în situația când nu sunt cunoscuți proprietarii, în situația succesiunilor nedeschise, a succesorilor necunoscuți, ori când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii, se arată în referatul de aprobare întocmit de Serviciul Investiții și Lucrări Publice al Primăriei Alba Iulia.
De asemenea, transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute în anexa la hotărâre, din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, operează de drept la data adoptării deciziei de expropriere, având în vedere faptul că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate potrivit termenului prevăzut în art. 8 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 176/2025, se precizează în raportul amintit.
Valoarea despăgubirilor poate fi văzută AICI și AICI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și sindicatul
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și sindicatul Un protest spontan a izbucnit vineri, 10 octombrie 2025, la Uzina Mecanică Cugir, pe fondul nemulțumirilor de natură salarială a angajaților. Oamenii au rămas în secții, dar au oprit orice activitate. Situația de la […]
Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă
Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat” la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din comuna […]
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese Premierul Ilie Bolojan va efectua luni, 13 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, o vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș. Compania își extinde capacitatea de producție și lansează procesul de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat a murit, iar alte șase primesc îngrijiri medicale în aceste momente
Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat se luptă între viață și moarte, iar alte patru,...
Ilie Bolojan a vorbit despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale”
Ilie Bolojan, despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale. ” Ilie...
Știrea Zilei
13 octombrie 2025 | DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local. VALOAREA DESPĂGUBIRILOR
DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local Pe ordinea de...
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și sindicatul
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și...
Curier Județean
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Mesajul de apreciere transmis după ce IPJ Alba a rezolvat problema: ,,O sursă de motivație pentru următorul caz”
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Cum sună mesajul de mulțumire primit de IPJ...
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud: Circuit muzeal inovator care va ilustra exploatarea minieră auriferă
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud Muzeul ASTRA, în calitate...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...