13-14 martie 2026 | Simpozion național de martirologie în Alba: „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”. PROGRAMUL
Simpozion național de martirologie în Alba: „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Alba Iuliei, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează, în perioada 13-14 martie 2025, a douăsprezecea ediție a Simpozionului Național de Martirologie, cu tema Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă.
Vineri, 13 martie 2026, începând ora 9:00, va avea loc deschiderea oficială a evenimentului, la Facultatea de Teologie Ortodoxă (Aula „Sf. Simion Ștefan”), urmată de desfășurarea în plen a lucrărilor simpozionului, la care vor lua parte cercetători de prestigiu (istorici, teologi, filologi, antropologi).
De asemenea, în aceeași zi, la ora 12:30, va avea loc lansarea volumului Nicoleta Pălimaru, Anca Manolache: portret de teolog la centenar, Renașterea, Cluj-Napoca (prezintă Ioana Ursu).
În aceeași zi, de la 14:00, se va derula cea de-a doua sesiune de comunicări, în format on-line, lucrările vor putea fi urmărite accesând linkul disponibil*.
Sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 12:00, va avea loc, în amfiteatrul mănăstirii-memorial „Râpa Robilor” din Aiud, conferința cu titlul „Declinări la feminin ale experienței carcerale din universul comunist: Dina, Lena, Adriana, Ileana, Ioana, Iuliana”, susținută de Ioana Ursu (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia).
Întâlnirea se va încheia cu programul artistic susținut de elevii Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia, Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud, Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud și Liceul Tehnologic Ocna Mureș din cadrul proiectului „Poezia mărturie din temnița comunistă” (ediția a VII-a).
PROGRAM
*VINERI 13 MARTIE 2026
Deschiderea oficială, ora 9.00, Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
Sesiunea inaugurală (Aula „Sf. Simion Ștefan” – Facultatea de Teologie) moderator: Dragoș Ursu
1. Pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi (Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
„Maternitatea sfințitoare – Cuvioasa Filotimia, mama Sfântului Dometie cel Milostiv de la Râmeț”
2. Prof. drd. Mihaela Jurcan (Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca) „Olga Greceanu: Între prigoana comunistă și mistica creștină”
3. Prof. drd. Adriana Călugăr (Şcoala Doctorală de Istorie, Filologie și Științe ale Educației – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) „Configurații ale memoriei feminine în spațiul carceral românesc: funcția terapeutică a diarismului”
4. Pr. prof. univ. dr. habil. Jan Nicolae (Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) „Viorica Pârnac Stănescu în temnițele comuniste”
Pauză 10:45-11:00
Sesiunea a II-a (Aula „Sf. Simion Ștefan” – Facultatea de Teologie) moderator: pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi
1. Pr. prof. univ. dr. habil. Vasile Stanciu (Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca) „Ioana Ghika-Comănești – prezență insolită în creația corală românească din prima jumătate a secolului XX”
2. Prof. Mihaela Marc (Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) „Dr. Galina Răduleanu: încercările unui om optimist”
3. dr. Călin Emilian Cira (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca) „Stareța Ecaterina Ghiran (1936-2017), o viață, un destin”
4. Prof. Vlad Miclăuș (Colegiul Agricol, ,,Daniil Popovici Barcianu”, Sibiu) „Chipuri ale rezistenței: destine feminine în detenția politică de la Penitenciarul Dumbrăveni”
Lansare de carte – ora 12.30
Nicoleta Pălimaru, Anca Manolache: portret de teolog la centenar, Renașterea, 2023.
Prezintă: Ioana Ursu
Sesiunea on-line – ora 14.00 moderator: Dragoș Ursu
1. C.S. III dr. habil. Claudia-Florentina Dobre (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” – Academia Română) „Martore fără voie”: Studiu de caz al memoriei represiunii feminine
2. Conf. univ. dr. habil. Emanuela Ilie (Facultatea de Litere – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) „De la Principesa Ileana la Maica Alexandra. Forme și sensuri ale unei deveniri oglindite memorialistic”
3. Prof. univ. dr. habil. George Enache (Facultatea Istorie, Filosofie și Teologie – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați) Maica Teodosia Latcu și ideea de “maternitate spirituală”
4. dr. Cristina Pușcaș (Muzeul Țării Crișurilor – Oradea) „Femei în umbra gratiilor. Detenția politică la Penitenciarul Oradea în perioada comunistă”
5. C.S. III dr. Flori Bălănescu (Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului) „Pedepsirea tinerilor în anii 1970: Dorina Datcu”
6. drd. Valeria Daniela Iamandi (Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității / Școala Doctorală de Științe Socio-Umane – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați) „Când vine decembrie, vorbim despre ’89! Povestea nepovestită a Luizei Mioara Mira (Iancu)”
7. dr. Marius Vasileanu (Universitatea București) „Un altfel de feminism creștin – Olga Greceanu și Anca Manolache”
8. Pr. prof. dr. Bogdan Anistoroaei (Seminarul Teologic Ortodox Iași) „Zorica Lațcu – monahia poetă”
9. dr. Dan Tudorache (Facultatea Istorie, Filosofie și Teologie – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați) „Poezia detenției ca delict și salvare. Destinul Despei Olariu în universul concentraționar comunist”
10. dr. Andreea Iustina Opriș (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” – Academia Română) „Portrete feminine ale exilului românesc anticomunist”
11. prof. drd. Valentina Mihaela-Dima (Școala doctorală de Litere – Universitatea București/ Colegiul Genesis – București) „Scenarii narative ale interiorității în memorialistica feminină de detenție comunistă: Galina Răduleanu, Micaela Ghițescu”
12. Pr. dr. Silviu-Constantin Nedelcu (Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”
al Academiei Române / Episcopia Giurgiului) „Lectura sub lupa atentă a cenzurii Departamentului Cultelor: studentele monahii de la Institutul Teologic Universitar din București din anul 1959 și epopeea Manualului de Teologie Dogmatică și Simbolică (1958)”
13. drd. Cătălina Mârza (Muzeul Brăilei „Carol I” / Școala Doctorală de Științe Socio-Umane – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați) „Excepționalul unei zile de detenție în universul concentraționar românesc”
14. Pr. dr. Cezar Onesim (Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) „Eroine fără dosar penal: soțiile de preoți în fața represiunii comuniste”
15. dr. Dragoș Ursu (Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia) „Stigmatul (ne)vinovăției. Destinele urmașelor condamnaților politic în anii comunismului”
foto – Facultatea de Teologie Ortodoxă UAB (Remus Perța)
