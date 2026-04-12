Curier Județean

12 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ în prima zi de Paște 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 12 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | „A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

în

12 aprilie 2026

De

„A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la ora 12:00, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Vecernia zilei de Luni din Săptămâna Luminată, numită şi „A doua Înviere”. În cadrul acestei slujbe, prin citirea Sfintei Evanghelii, Hristos cheamă toate neamurile la […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: “Împodobirea bradului de Paști” 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

în

12 aprilie 2026

De

Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: “Împodobirea bradului de Paști” 2026 Împodobirea bradului de Paști în Trâmpoiele, sat aparținător orașului Zlatna, reprezintă o tradiție aparte, care evidențiază bogăția spirituală și creativitatea comunității din Munții Apuseni. Spre deosebire de alte zone unde bradul este asociat în mod obișnuit cu sărbătorile […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | “Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

12 aprilie 2026

De

“Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște În satul Limba, din comuna Ciugud, a devenit o tradiție ca în prima zi de Paște “Tinerii” și “Bătrânii” să fie față în fațâ… amical pe terenul de fotbal. La ediția 2026 […]

Citește mai mult