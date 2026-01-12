11 ianuarie 2026 | Două apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Pentru ce au fost solicitați salvatorii montani din județ

Dispeceratul Național Salvamont a anunțat că, în ultimele 24 ore, s-au înregistrat 67 apeluri prin care se socilita intervenția urgentă a salvamonților. În județul Alba au fost inregistrate 2 apeluri, iar cele mai multe apeluri au fost înregistrate în județul Maramureș, 10 apeluri, urmate de județul Brașov, 8 apeluri și Harghita 7 apeluri.

,,Persoanele care au avut nevoie de intervenții au căzut cu schiurile. Nu au fost rănite. Au venit pe picioare, au plecat pe picioare”, a transmis un reprezentant Salvamont Alba pentru Ziarul Unirea.

În cadrul intervenților au fost salvate 75 de persoane, dintre care 24 dintre acestea au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul persoanelor doar au cerut informații și sfaturi despre diferve trasee din zona montană.

Echipele Salvamont România îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și, de asemenea, invită în campania de redcuere a numărului de accidente montane.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 67 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

– 10 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

– 8 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

– 7 apeluri pentru Salvamont Harghita,

– 5 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

– 5 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

– 5 apeluri pentru Salvamont Cluj,

– 3 apeluri pentru Salvamont Prahova,

– 3 apeluri pentru Salvamont Voineasa,

– 3 apeluri pentru Salvamont Mureș,

– 3 apeluri pentru Salvamont Gorj,

– 3 apeluri pentru Salvamont Bihor,

– 3 apeluri pentru Salvamont Neamț,

– 2 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei,

– 2 apeluri pentru Salvamont Alba,

– 2 apeluri pentru Salvamont Caraș Severin – Muntele Mic,

– 1 apel pentru Salvamont Hunedoara,

– 1 apel pentru Salvamont Sibiu,

– 1 apel pentru Salvamont Zărnești.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 75 de persoane. Dintre acestea, 24 au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 61 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, au transmis reprezentanții Salvamont România pe pagina de Facebook.

