10 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice achiziționate de Primăria Sebeș: Procedură în derulare
10 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice achiziționate de Primăria Sebeș: Procedură în derulare
Primăria Sebeș a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție publică de stații reîncărcare vehicule electrice, servicii de proiectare și lucrări privind montajul și branșarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice.
Procedura vizează achiziția a 10 stații de reîncàrcare (6 stații de reîncàrcare 50/22 kW și 4 stații de reîncàrcare 2x 22kW) noi pentru autovehicule electrice, instalarea pe poziție și punerea lor în funcțiune.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.080.870 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 14 aprilie 2026.
Toate stațiile de reîncărcare vor fi instalate pe domeniul public, proprietate a municipiului Sebeș.
Amplasarea acestor stații de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului. Punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea autorității locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu.
Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a celor 10 stații de reîncărcare auto este parte a eforturilor autorităților locale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi vizează promovarea unei mobilități durabile și sustenabile, oferind opțiuni de transport mai ecologice.
Locațiile unde vor fi amplasate stațiile de reîncărcare:
*strada Lucian Blaga (zona Multipast) 2 stații de reîncărcare lentă
*strada Valea Frumoasei 2 stații de reîncărcare rapidă
*strada M. Kogàlniceanu 2 stații de reîncărcare rapidă
*strada Gării (parcare lângă Autogara Sebeș) 2 stații de reîncărcare rapidă
*strada 24 Ianuarie (Piața Primăriei) 2 stații de reîncărcare lentă
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE | ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre un autocamion și două autoturisme
ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre un autocamion și două autoturisme Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 12 martie 2026, pe DN1 E60, pe raza localității Negreni, județul Cluj. Două persoane, o minoră și un bărbat se află în […]
FOTO | Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, experiență educativă și culturală la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov. Despre ce au învățat
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, experiență educativă și culturală la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov. Despre ce au învățat Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au vizitat, zilele trecute, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov, unde au aflat detalii despre oferta educațională și specializările disponibile. În cadrul […]
Vârstnică din Râmeț, cu arsuri grave după un incendiu izbucnit în curte: A căzut în foc în timp ce încerca să-și salveze gospodăria. Precizările IPJ Alba
Vârstnică din Râmeț, cu arsuri grave după un incendiu izbucnit în curte: A căzut în foc în timp ce încerca să-și salveze gospodăria. Precizările IPJ Alba O femeie de 67 de ani din Râmeț a suferit arsuri grave la nivelul feței și al mâinilor, după ce un incendiu pornit în curtea sa s-a extins la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Creșterea salariului minim, aprobată de Guvern: Cât va deveni acesta de la 1 iulie 2026
Creșterea salariului minim, aprobată de Guvern: Cât va deveni acesta de la 1 iulie 2026 Guvernul a adoptat joi, 12...
Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026
Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până...
Știrea Zilei
FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical
Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în...
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă...
Curier Județean
10 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice achiziționate de Primăria Sebeș: Procedură în derulare
10 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice achiziționate de Primăria Sebeș: Procedură în derulare Primăria Sebeș a lansat în Sistemul...
UPDATE | ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre un autocamion și două autoturisme
ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...