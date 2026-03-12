10 stații de reîncărcare a vehiculelor electrice achiziționate de Primăria Sebeș: Procedură în derulare

Primăria Sebeș a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție publică de stații reîncărcare vehicule electrice, servicii de proiectare și lucrări privind montajul și branșarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice.

Procedura vizează achiziția a 10 stații de reîncàrcare (6 stații de reîncàrcare 50/22 kW și 4 stații de reîncàrcare 2x 22kW) noi pentru autovehicule electrice, instalarea pe poziție și punerea lor în funcțiune.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.080.870 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 14 aprilie 2026.

Toate stațiile de reîncărcare vor fi instalate pe domeniul public, proprietate a municipiului Sebeș.

Amplasarea acestor stații de reîncărcare se va face în locuri accesibile publicului. Punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice vor fi în proprietatea autorității locale. Aceste infrastructuri vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu.

Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a celor 10 stații de reîncărcare auto este parte a eforturilor autorităților locale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi vizează promovarea unei mobilități durabile și sustenabile, oferind opțiuni de transport mai ecologice.

Locațiile unde vor fi amplasate stațiile de reîncărcare:

*strada Lucian Blaga (zona Multipast) 2 stații de reîncărcare lentă

*strada Valea Frumoasei 2 stații de reîncărcare rapidă

*strada M. Kogàlniceanu 2 stații de reîncărcare rapidă

*strada Gării (parcare lângă Autogara Sebeș) 2 stații de reîncărcare rapidă

*strada 24 Ianuarie (Piața Primăriei) 2 stații de reîncărcare lentă

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

