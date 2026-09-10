10 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina

Albaiulienii care trec joi, 10 septembrie, pe la cele mai cunoscute benzinării din oraș vor găsi prețuri mai mari la benzină și motorină, după ce carburanții s-au scumpit din nou.

Majorările sunt de câţiva bani, însă indică un trend după ce preţul petrolul a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 10 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

Motorină – 10.34 lei

Benzină – 9.88 lei

Petrom:

Motorină – 10.28 lei

Benzină – 9.82 lei

Lukoil

Motorină – 10.36 lei

Benzină – 9.78 lei

Mol:

Motorină – 10.35 lei

Benzină – 9.88 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.35 lei

Benzină – 9.88 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 18,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 15,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

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