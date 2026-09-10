Curier Județean

10 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina 

Albaiulienii care trec joi, 10 septembrie, pe la cele mai cunoscute benzinării din oraș vor găsi prețuri mai mari la benzină și motorină, după ce carburanții s-au scumpit din nou.

Majorările sunt de câţiva bani, însă indică un trend după ce preţul petrolul a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 10 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

  • Motorină – 10.34 lei
  • Benzină – 9.88 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.28 lei
  • Benzină – 9.82 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.36 lei
  • Benzină – 9.78 lei

Mol:

  • Motorină – 10.35 lei
  • Benzină – 9.88 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.35 lei
  • Benzină – 9.88  lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 3,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 18,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 15,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Accident rutier la Blaj: Biciclist de 61 de ani, acroșat de o autoutilitară condusă de un bărbat din Brașov. A fost transportat la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

10 septembrie 2026

De

Accident rutier la Blaj: Biciclist de 61 de ani, acroșat de o autoutilitară condusă de un bărbat din Brașov. A fost transportat la spital Un biciclist din Blaj, în vârstă de 61 de ani a fost acroșat de o autoutilitară, condusă de un bărbat din Brașov, pe strada Calea Cluj din municipiu. Potrivit IPJ Alba, […]

Citește mai mult

Curier Județean

11 septembrie | Cod portocaliu de caniculă în Alba: Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 septembrie 2026

De

Cod portocaliu de caniculă în Alba: Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat Un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat va fi valabil în județul Alba vineri, 11 septembrie, între orele 12.00 și 18.00. Temperaturile maxime vor ajunge până la 36 de grade Celsius. Conform ISU Alba, cod Portocaliu de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

9 septembrie 2026

De

Turn de chirurgie laparoscopică pentru Spitalul Municipal Aiud: O nouă procedură de achiziție a fost lansată Spitalul Municipal Aiud se pregătește să facă un pas decisiv spre modernizarea infrastructurii sale medicale prin derularea unei proceduri de achiziție publică de o importanță majoră pentru comunitatea locală. Prin intermediul platformei SEAP, unitatea sanitară a lansat, în 9 […]

Citește mai mult