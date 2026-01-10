10 ianuarie 2026 | Deszăpezirea continuă în zonele pietonale, stațiile de autobuz și la trecerile de pietoni: Echipele de intervenție, sprijinite de deținuți de la Penitenciarul Aiud

Deszăpezirea continuă în zonele pietonale, stațiile de autobuz și la trecerile de pietoni: Echipele de intervenție, sprijinite de deținuți de la Penitenciarul Aiud

Deszăpezirea continuă, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în mai multe puncte și zone din municipiul Alba Iulia.

De dimineață a fost reluată degajarea manuală a zăpezii și gheții în zonele pietonale, stațiile de autobuz și la trecerile de pietoni.

Echipele din teren beneficiază și de sprijinul Penitenciarului Aiud, prin deținuții mobilizați astăzi la aceste acțiuni, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Potrivit acestora, toată noaptea trecută, utilajele și echipele de intervenție au fost din nou pe teren, în mai multe zone din municipiu, în special pentru a împrăștia material antiderapant, cu scopul de a contracara ninsoarea reîncepută.

foto: Municipiul Alba Iulia

