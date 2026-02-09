Curier Județean

10 – 20 februarie 2026 | „Marea breaslă a micilor meșteri" în școlile din Alba Iulia: Ore de dirigenție sau desen s-ar putea transforma în demonstrații educative interactive

acum 47 de minute

„Marea breaslă a micilor meșteri” în școlile din Alba Iulia: Ore de dirigenție sau desen s-ar putea transforma în demonstrații educative interactive

Programul educativ „Marea breaslă a micilor meșteri”, desfășurat la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, își extinde activitățile dincolo de zidurile muzeului și ajunge, în perioada 10–20 februarie, direct în școlile din Alba Iulia și din împrejurimi, printr-o serie de demonstrații educative interactive. 

Cu invitația: „Până veniți voi la noi, venim noi la voi”, echipa Palatului Principilor propune cadrelor didactice și elevilor din ciclul primar o formă de introducere practică în universul atelierelor creative, concepută ca o „degustare” a activităților incluse în programul „Marea breaslă a micilor meșteri”. 

Demonstrațiile pot înlocui, la alegere, o oră de desen, lucru manual, dirigenție sau istorie, ori altă disciplină, fiind adaptate vârstei elevilor și integrabile cu ușurință în curriculumul școlar. Prin joc, dialog și exerciții practice, copiii descoperă noțiuni legate de meșteșug, creativitate, lucru manual și patrimoniu, având ulterior posibilitatea de a alege, în cunoștință de cauză, atelierul preferat pentru o vizită la Palatul Principilor. 

Activitățile se desfășoară la cerere, gratuit, în intervalul orar 09:00–11:00, iar participarea se face pe bază de programare. Date de contact pentru programări: Telefon: 0371 337 148,  E-mail: [email protected]

Prin această inițiativă, Palatul Principilor își reafirmă rolul educativ și dorința de a construi o relație vie între muzeu, școală și comunitate, transformând vizita la muzeu într-o experiență completă, creativă și relevantă pentru copii. 

