ZILE LIBERE în anul 2020: Angajații vor avea 11 zile libere din 15 legale. 4 sunt sâmbăta sau duminica

ZILE LIBERE în anul 2020: Angajații vor avea 11 zile libere din 15 pentru că 4 vor pica sâmbata sau duminica

Angajatii din Romania se vor bucura in anul 2020 de 15 zile libere, declarate prin lege. Dintre acestea 11 vor cadea in timpul zilelor lucratoare, in timp ce patru vor fi in weekend.

Mai mult, există șansa ca Guvernul să ofere anumite decrete prin care să facă punți între zilele libere legale, numărul acestora putând crește.

Zilele libere din anul 2020:

1 ianuarie (miercuri)

2 ianuarie (joi)

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane (vineri)

17 aprilie – Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui (vineri)

19 aprilie – prima zi de Pasti (duminica)

20 aprilie – a doua zi de Pasti (luni)

1 mai – (vineri)

7 iunie – prima zi de Rusalii (duminica)

8 iunie – a doua zi de Rusalii (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sambata)

30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei (marti)

1 decembrie – Ziua Nationala a Romaniei (marti

25 decembrie – prima zi de Craciun (vineri)

26 decembrie – a doua zi de Craciun (sambata)

Ministerul Muncii arată că alte două zile libere vor fi acordate pentru fiecare dintre cele trei sărbătoari religioase anuale, declarate de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. Mai mult, ziua de 1 martie ar putea deveni zi de sărbătoare națională. Propunerea legislativă a fost depusă deja la Senat.

Guvernul va trebui să stabilească anual, în primele 15 zile ale lunii ianuarie, ce zile libere suplimentare vor primi bugetarii în fiecare an, conform unui act normativ ce a fost oficializat de curând. Practic, modificarea la Codul muncii face referire la „punțile” pe care le dă de obicei Guvernul pentru a face legătura între liberele legale și zilele de weekend.

„Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care preced și/sau care succed zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează (…), precum și zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate”, prevede actul normativ. În esență, se face referire la acele „punți” de legătură dintre liberele legale și weekend.

Înainte, Guvernul stabilea zilele libere suplimentare ale bugetarilor de la caz la caz, fără să facă o planificare extinsă a acestora și a recuperărilor.