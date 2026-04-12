Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați
Malware-ul NoVoice a fost identificat în 50 de aplicații Android disponibile în Google Play, care au cumulat 2,3 milioane de descărcări, reușind să evite detectarea și să vizeze dispozitivele neactualizate.
Descărcat de peste 2,3 milioane de ori, expunând potențial milioane de dispozitive, malware-ul NoVoice se regăsește în aplicații instalate direct din Google Play Store, un scenariu neobișnuit în care acesta a extras date sensibile de pe dispozitivele infectate, scrie TechRepublic.
Identificat pentru prima dată de cercetătorii de la McAfee, aplicațiile afectate au fost ulterior raportate și eliminate de Google. Deși nu au fost numiți oficial autori ai atacului, comportamentul malware-ului sugerează un tipar familiar unor grupuri cunoscute, ceea ce a determinat noi avertismente pentru utilizatorii Android să rămână vigilenți.
În timp ce multe programe malware care vizează utilizatorii Android provin din aplicații instalate din surse externe sau sunt introduse după descărcarea aplicației, acest malware a compromis direct Google Play Store.
Prin dezvoltarea și publicarea unor jocuri, aplicații de curățare și galerii foto aparent inofensive în Google Play Store, atacatorii au reușit să ascundă comportamentul malițios în timpul verificării codului de către Google, până după instalarea aplicației de către utilizator. Prin faptul că aplicațiile chiar ofereau funcționalitățile promise, malware-ul a evitat detectarea timpurie.
Odată ce aplicația infectată este lansată, malware-ul „adormit” se activează și încearcă mai întâi să exploateze vulnerabilități vechi din Android, remediate între 2016 și 2021, potrivit BleepingComputer.
Dacă reușește să obțină acces root prin aceste vulnerabilități, malware-ul evită sistemele de apărare ascunzând componentele malițioase în pachete care par legitime. Ulterior, extrage un cod criptat ascuns în fișiere aparent inofensive și îl încarcă în memorie pentru execuție.
Potrivit cercetătorilor, imediat ce este încărcat în memorie, colectează identificatori specifici dispozitivului, precum detalii hardware, versiunea kernelului și a Androidului, aplicațiile instalate și statusul root. Cu aceste date, contactează un server de comandă și control (C2) și repetă procesul la fiecare 60 de secunde, primind instrucțiuni suplimentare adaptate dispozitivului.
În această etapă, malware-ul urmărește să obțină control complet asupra sistemului prin rootarea dispozitivului. Cercetătorii McAfee au identificat 22 de exploit-uri diferite, inclusiv vulnerabilități ale kernelului și ale driverelor GPU.
După compromiterea dispozitivului, malware-ul înlocuiește pachete Android esențiale cu versiuni modificate, pentru a controla execuția sistemului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!” O femeie de 35 de ani a fost depistată de polițiștii rutieri în timp ce circula cu o viteză foarte mare pe DN 38, în județul Constanța. Totul s-a petrecut aseară, când aparatul radar a […]
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite
ACCIDENT rutier MORTAL în prima zi de Paște 2026, pe DN6: O persoană a murit şi alte patru, inclusiv trei copii, au fost rănite O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru, dintre care trei copii, au fost rănite duminică, după ce mașina în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit […]
FOTO | Șofer vitezoman prins cu 248 km/h pe un sector din Autostrada Transilvania: ,,De Paște, graba nu aduce nimic bun”
Șofer vitezoman prins cu 248 km/h pe un sector din Autostrada Transilvania: ,,De Paște, graba nu aduce nimic bun” Potrivit IPJ Cluj, sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 15.20, polițiștii rutieri din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda–Borș, au depistat o mașină care circula pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, din direcția Gilău […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați
Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați Malware-ul NoVoice...
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”
Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”...
Știrea Zilei
VIDEO | „A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026
„A doua Înviere” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Vecernie specială în Duminica Paștelui 2026 În Duminica Paştilor 2026, la...
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de lei
Doi bărbați din Zlatna au fost furați de un necunoscut prin „metoda îmbrățișării”: Cum au rămas fără peste 1.800 de...
Curier Județean
VIDEO | Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: “Împodobirea bradului de Paști” 2026
Cum îi este dată bradului o semnificație pascală într-un sat din Alba: “Împodobirea bradului de Paști” 2026 Împodobirea bradului de...
FOTO | “Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima zi de Paște
“Tinerii” și “Bătrânii” au dat-o la pace la ediția 2026 a tradiționalului meci de fotbal de la Limba din prima...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
FELICITĂRI de Paște fericit. Modele de MESAJE, URĂRI și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Paști 2026
FELICITĂRI de Paște. Modele de MESAJE de Paște 2026. URĂRI de Paște fericit și SMS-uri pe care le poţi trimite...