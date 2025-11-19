Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar ploile și ninsorile revin în nord și la munte

Vremea se schimbă radical în România. Temperaturile scad, iar ploile și ninsorile revin

România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii după câteva zile cu fenomene variate în diferite regiuni. Începând de marți spre miercuri, temperaturile vor scădea abrupt, iar ploile și ninsorile vor reveni în special în nordul țării și în zonele montane. Meteorologii ANM atrag atenția că frontul rece care avansează din vest-nord-vest va influența întreaga țară, însă efectele cele mai vizibile vor fi resimțite în regiunile expuse direct.

Diferențe mari între regiuni înainte de schimbarea vremii

Meteorologul Alina Șerban a explicat că sudul și sud-estul au avut în ultimele zile nori persistenți și ceață dimineața și noaptea, cu temperaturi sub normalul perioadei. În opoziție, vestul și zonele de deal și munte au înregistrat valori ridicate, până la 17-18 grade, un contrast termic care va persista doar încă o zi.

Ploi și ninsoare în nord și la munte

În vest, nord și centru se așteaptă nori cu ploaie până spre seară, inclusiv în Maramureș, Transilvania și Moldova. În aceste zone, ceața nu va mai fi prezentă. În sud și sud-est, însă, ceața va continua să afecteze vizibilitatea pe parcursul zilei, refăcându-se noaptea și dimineața următoare.

Încălzire temporară, urmată de scăderi bruște

Marți, o masă de aer mai cald va ridica temporar temperaturile, cu maxime de 19-21 de grade în special în vest și sud. Totodată, vântul va intensifica în Banat, Crișana și Maramureș, cu rafale de 50-65 km/h. Frontul rece va avansa apoi rapid, aducând scăderi semnificative, mai ales în vest, unde valorile termice vor coborî la 8-10 grade.

Fenome iernatice și precipitații mixte

Odată cu frontul rece, ploile vor trece treptat în lapoviță și ninsoare. Zonele montane vor fi cele mai afectate, dar și Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei vor înregistra precipitații mixte. În sud, frontul rece va ajunge miercuri, aducând ploi și temperaturi mai scăzute.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI