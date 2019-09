Viitorul Vama Seacă – victorie dedicată lui Iulian Marian, operat în urma unui accident rutier! Ștefan Fogoroși – succes la Galtiu, împotriva fostei echipe

Viitorul Vama Seacă a câștigat 4-0 (3-0), cu Navobi Alba Iulia, în etapa a 4-a a Ligii a 4-a, iar amfitrionii au dedicat victoria coechipierului lor Iulian Marian, ce a suferit o intervenție chirurgicală, având o tijă în picior.

Acesta, în timp ce se întorcea de la partida România – Spania, a avut un accident rutier la Pitești, fiind operat cu succes, împreună cu el fiind și fratele său Alin Marian – și el nevoit să suporte o intervenție chirurgicală.

contestatie impotriva lui Brânză!

De asemenea, Ștefan Fogoroși s-a impus în stil italian la Galtiu, contra fostei echipe Viitorul Sântimbru, ce a înregistrat întâia înfrângere a sezonului. la finele partidei, amifitronii au contestat dreptul de joc al atacantului Ciprian Brânză, bazandu-de pe faptul că in vara cand l-au împrumutat la Spicul au specificat clar in documentul respectiv ca fotbalistul nu are drept de joc in meciul direct (act semnat de toate cele trei parti, cluburile si fotbalistul)

O victorie la pas, 5-2 (2-1) a repurtat Voința Stremț, pe teren propriu, cu AFC Micești, amfitrionii ratând și două lovituri de pedeapsă

Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română 0-1 (0-0)

A marcat: Mura (48)

Voința Stremț – AFC Micești 5-2 (2-1)

Marcatori: R. Muntean (42), Oprița (44), Epure7 (55, 85), Breaz (67), respectiv Tripșa (10), V. Barna (83). Gazdele au irosit două penalty-uri prin G. Cerghedean, în minutele 33 și 76, primul șut pe lângă poartă, al doilea parat de portarul advers

Viitorul Vama Seacă – Navobi Alba Iulia 4-0 (3-0)

Au înscris: Contor (1, 17), Gh. Groza (35), Todea (54, penalty). Oaspeții au ratat un penalty prin Dendiu (85)